Поддержанный А1 Виктор Батурин проиграл суд в Австрии по иску к сестре Елене Батуриной

Австрийский суд города Китцбюэля полностью и безоговорочно отказал Виктору Батурину в иске к его сестре, международному предпринимателю Елене Батуриной, по делу о защите чести и достоинства. Ранее адвокаты Батурина неоднократно пытались вводить СМИ в заблуждение, утверждая, что австрийские суды якобы последовательно встают на его сторону. Аналогичные поспешные, как теперь выясняется, заявления звучали и со стороны юристов компании А1, которая – как сообщалось – является крупнейшим кредитором Виктора Батурина и до последнего времени поддерживала его претензии к сестре.

Заявленная поддержка А1 – структуры миллиардера Михаила Фридмана – пока не очень помогла Батурину – к весне нынешнего года он полностью проиграл сестре все суды в России, а теперь потерпел поражение и в Австрии. А 2 июня 2021 года Виктор Батурин был арестован в Москве по подозрению в мошенничестве. 9 августа Мосгорсуд подтвердил решение Басманного районного суда столицы и оставил бизнесмена под стражей в СИЗО как минимум до 1 сентября.

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд на территории Австрии Виктором Батуриным к своей сестре Елене Батуриной ещё в 2017 году и касался информации, содержащейся в официальном релизе пресс-службы ЗАО «ИНТЕКО», опубликованном в 2010 году, где в описании причин его увольнения из компании было использовано слово «воровство». Данный иск к родной сестре дважды осужденный за мошенничество Виктор Батурин подал после выхода их тюрьмы в 2016 году. По результатам более чем 4 лет рассмотрения данного дела Земельный суд г. Китцбюэля полностью отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков подчеркнул: «Мы изначально сообщали, что данный иск, как и серия других исков, поданных к Елене Батуриной Виктором Батуриным, его представителями, является безосновательным, а заявленные к ней претензии в суде в России, за рубежом и в СМИ являются незаконными. В основе этой бесчестной и грязной кампании, судебных претензий оппонентов, изначально используются незаконные требования неоднократно осужденного за мошенничество, в том числе с финансовыми документами, Виктора Батурина. Данное решение суда в очередной раз это подтвердило, а также продемонстрировало, что заявления, ранее сделанные представителями г-на Батурина о якобы проигрываемых Еленой Батуриной судах в Австрии, являются намеренной ложью».

Виктор Батурин находится под арестом в России уже более месяца, но до настоящего времени компания А1 никак этот факт не комментировала, хотя ранее она публично обещала предпринимателю всестороннюю помощь и поддержку в его тяжбах с сестрой. Более того: на фоне тотальных неудач Батурина в российских и зарубежных судах наблюдаются первые проблемы и у самой А1. В частности, обстоятельствами приобретения ею права требования по долгам Виктора Батурина уже заинтересовалась государственная структура — Росфинмониторинг.

Как пишет «Бизнес Газета», компания Parony, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, осенью 2019 года сообщила, что является правопреемником кипрской Sarrio Investments Ltd, которая требовала от Батурина 3,2 млрд руб. Тогда же появились сообщения о возможном участии компании А1 в банкротстве Виктора Батурина, которое представители компании позднее подтвердили, заявив, что «право требования долга теперь перешло к структурам, контролируемым компанией А1».

Как теперь выясняется, контроль Parony над долгом Виктора Батурина не был должным образом оформлен в российской юрисдикции и никак не согласовывался с другими кредиторами. Хотя представители А1 ранее публично заявляли о том, что их действия соответствуют интересам всех кредиторов Батурина, в том числе ФНС и государственного Россельхозбанка.

Представитель Parony заявил Арбитражному суду республики Калмыкия, что Sarrio приобрела 1352 акции Parony, а в счет их оплаты передала право требования к Батурину. Но суд отказал в замене Sarrio на Parony в реестре кредиторов. Судья сослался на региональное управление Росфинмониторинга, которое ранее установило, что сделка между Parony и Sarrio может быть притворной, а сама Parony не имеет признаков действующей компании: бенефициары Parony неизвестны, а её учредитель имеет «сомнительную деловую репутацию».

Претензии Росфинмониторинга к действиям Parony и Sarrio были поддержаны в суде и УФНС России по Республике Калмыкия. Налоговики также считают, что некие двусторонние договоренности между Parony и Sarrio незаконны и ущемляют права других кредиторов.

Источник: https://set-info.ru/news/economic/viktor-baturin-teryaet-svobodu-v-rossii-dostoinstvo-v-avstrii-i-krupnejshego-kreditora-a1