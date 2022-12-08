Поддержка проектов в сфере инжиниринга продуктов питания и сельского хозяйства

19 ноября в Краснодаре в рамках реализации Нацпроекта «Наука и университеты», Программы деятельности Межрегионального научно-образовательного центра Юга России, стартовала акселерационная программа #FoodDesign стартап-студии «FoodDesign» для команд проектов в сфере инжиниринга продуктов питания и сельского хозяйства, ориентированных на задачи предприятий.

Организатором программы выступил Кубанский научный фонд.

Кубанский научный фонд будет являться координатором мероприятий по разработке и трансферу прорывных технологий, в рамках реализуемых технологических проектов НОЦ в Краснодарском крае. Модель стартап-студии «FoodDesign» предполагает помощь и сопровождение в реализацию проекта, создание технологических компаний с нуля. Для этого студия формирует бизнес-гипотезы, выбирает технологии, подбирает команду, выстраивает эффективную систему управления процессом создания новых компаний. Данная модель предполагает также привлечение ресурсов.

В акселераторе принимают участие молодые ученые из ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений», ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», ФГБОУ ВО «КубГТУ», ФГБНУ ФИЦ «Субтропический научный центр РАН». На первой встрече участники погрузились в особенности технологического предпринимательства, спроектировали бизнес-модель своих научных разработок.

В течение месяца команды погрузятся в специфику создания технологических проектов, изучат методы оценки рынка и конкурентов, научатся рассчитывать экономику проекта, строить планы продаж и общаться с клиентами из разных сегментов. А также построят дорожную карту развития проекта и спроектируют презентацию для привлечения ресурсов.

Сопровождают проекты опытные трекеры, а также эксперты из agrotech, foodtech, IT и инноваций.

В финале программы участники презентуют свои проекты перед экспертами, организаторами и партнерами программы на Демо-дне.

Демо-день состоится 14 декабря в Краснодаре, присутствующие эксперты дадут обратную связь, а также оценят инвестиционную привлекательность проектов.