Подобрать продукцию KAMA TYRES можно с услугой «PitStop: персональная консультация»

Сеть АЗС «Татнефть» запустила новый инструмент: «PitStop: персональная консультация». Профессиональные консультанты в режиме онлайн помогут автолюбителям подобрать оригинальные запчасти, моторные масла, диски и шины, в том числе производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, сделать заказ, предоставят информацию по преимуществам топливных карт и ответят на интересующие вопросы по обслуживанию автомобиля. Сервис доступен в более чем 30 АЗС «Татнефть» в Московском регионе, Владимирском и Балтийском филиалах.

Автовладельцам, чтобы воспользоваться инструментом «PitStop: персональная консультация», необходимо подойти к видеомонитору, расположенному в специальной и удобной зоне ожидания на АЗС «Татнефть», и произнести кодовое слово «Консультант». В течение 2 минут на экране появится эксперт, который ответит на все вопросы, подберет необходимые комплектующие и запчасти, а также сопутствующие автотовары. Заказ, оформленный через сервис PitStop, можно получить на выбранной АЗС «Татнефть». Оплата при получении.

«Проект PitStop – это не только экономия времени для автовладельца, бесплатная профессиональная консультация, товары по ценам производителей, гарантия качества представленной продукции, но и дополнительные преимущества. Так, покупатели и владельцы карты «Клуб Чемпионов» с 1 августа смогут получить баллы за оформление товаров через сервис – выгода составит до 10%, – рассказал директор ООО «ТН-АЗС-Запад» Шамиль Рашидович Нижаметдинов. – Стоит отметить, что в III квартале 2021 года планируется расширить географию действия сервиса PitStop до 90 АЗС «Татнефть» во всех регионах присутствия».

Перечень товаров и предоставляемых услуг, а также список АЗС, оборудованных зонами PitStop, и пунктов выдачи заказов доступны по ссылке https://pitstop.expert/.

Акция действует до 31.12.2021 г.

Организатор акции: ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

Место проведения: РФ

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/