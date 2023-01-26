Подписан меморандум между Karpowership и Украиной

Компания Karpowership подписала Меморандум о взаимопонимании с государственным трейдером АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) в целях расширения сотрудничества в области электроснабжения и быстрого подключения плавучих электростанций для смягчения энергетического кризиса страны.

Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.

Компания Karpowership, предоставляющая надежные и гибкие решения в области плавающих электростанций в 13 странах, и ЭКУ, являющаяся покупателем, продавцом и поставщиком энергетических ресурсов, будут сотрудничать с национальными и международными организациями в целях разработки и финансирования внедрения 500 МВт, достаточных для обеспечения электропитанием более 1 миллиона домохозяйств.

В числе рассматриваемых вариантов: плавучие электростанции, известные как Powerships, будут отбуксированы в офшорные воды Молдовы и Румынии, и электроэнергия будет поступать в сеть Украины по линиям электропередач. Таким образом, Karpowership и ЭКУ привлекут румынские и молдавские власти к оценке жизнеспособности этих двух вариантов.

«Компания Karpowership рада сотрудничеству с ЭКУ в целях смягчения кризиса энергопотребления Украины, — заявила коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези (Zeynep Harezi). — Плавучие электростанции являются быстрым, надежным и гибким решением проблемы нехватки электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину в скорейшем получении необходимой ей энергии».

Для достижения этой цели обе стороны договорились проводить регулярные совещания для совместной разработки и осуществления проекта и совместно работать над получением необходимых разрешений и согласований третьих сторон, включая международные организации.

Компания Karpowership уже осуществляет свою деятельность по всей Африке, в Новой Каледонии и Бразилии, а также ведет переговоры с рядом европейских стран о поставке до 2 ГВт электроэнергии с использованием плавучих электростанций с целью облегчения энергетического кризиса в регионе.

Ее флот из 36 плавучих электростанций подключается непосредственно к электросети страны, используя существующую инфраструктуру, и может сделать это менее чем за 30 дней.

Плавучие электростанции дешевле, быстрее и гибче по сравнению с наземными электростанциями и оставляют минимальный экологический след при выводе из эксплуатации. Они просто отсоединяются от сети и передислоцируются в любое место, где они в наибольшей степени необходимы.

Суда компании Karpowership оснащены многотопливным двигателем и работают либо на сжиженном природном газе, либо на топливе с низким содержанием серы, либо на биодизельном топливе.