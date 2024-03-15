Подразделения ООО «Транснефть – Балтика» поддерживают готовность сил и средств для реагирования на ЧС

Готовность сил и средств для реагирования на нештатные ситуации постоянно поддерживают подразделения ООО «Транснефть – Балтика». Компания провела для проверки уровня готовности персонала к устранению возможных аварий и оснащенности подразделений современными средствами и оборудованием плановые комплексные учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на инфраструктуре магистрального нефтепровода (МН) БТС-2 и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Ярославль – Приморск 1.

К учениям были привлечены обеспечивающие надежную работу систем и оборудования сотрудники Ленинградского и Новгородского районных нефтепроводных управлений. Всего в учениях приняли участие почти 160 человек, задействовано 30 единиц техники. В ходе УТЗ также отрабатывалось взаимодействие между подразделениями, проверялось соблюдение требований безопасности.

Участникам учений был предложен сценарий утечки топлива в районе подводных переходов трубопроводов через р. Межу в Тверской области и р. Волхов в Ленинградской области. Подразделения немедленно выехали на места происшествий, развернули боновые заграждения на рубежах, локализовали и ликвидировали разливы, отработали действия по устранению сбоев электроснабжения, неисправностей запорной арматуры и систем автоматики. При непрерывном экологическом мониторинге все мероприятия успешно проведены в установленные нормами сроки.

Учения ООО «Транснефть – Балтика» – важная частью работы по обеспечению безопасной эксплуатации объектов компании.