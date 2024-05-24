Подтверждена компетентность и расширены области аккредитации химлабораторий ООО «Транснефть – Балтика»

Химическая лаборатория Ярославского районного нефтепроводного управления (ЯРНУ), химико-аналитическая лаборатория нефтебазы «Усть-Луга» и химико-аналитическая лаборатория приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Кириши» Ленинградского районного нефтепроводного управления (ЛРНУ) прошли процедуру подтверждения компетентности в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) с расширением областей аккредитации.

Лаборатории ЯРНУ и нефтебазы «Усть-Луга» имеют возможность осуществлять контроль качества транспортируемой нефти по 23, а лаборатория ПСП «Кириши» – по 19 показателям в соответствии со своими областями аккредитации.

Лаборатории расширили области аккредитации на проведение испытаний по определению содержания хлористых солей, органических хлоридов и методик определения плотности нефти при учетных операциях, а также давления насыщенных паров нефти на новом оборудовании. Необходимость расширения аккредитации обусловлена новыми требованиями нормативной документации на испытания нефти, а также использованием нового лабораторного оборудования.

Кроме того, все три лаборатории прошли процедуру подтверждения компетентности на соответствие современным моделям систем менеджмента, предъявляемым к компетентности испытательных лабораторий: стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и Критериям аккредитации. Согласно требованиям федерального законодательства, процедура подтверждения проводится каждые два года. Для ее успешного прохождения необходимо подтвердить соблюдение строгих требований к эксплуатируемому оборудованию, персоналу, результатам испытаний, системе менеджмента качества лаборатории.

Прохождение процедуры аккредитации и дальнейшее подтверждение компетентности свидетельствуют о высоком уровне квалификации персонала и современном оснащении лабораторий.

За первый квартал 2024 года лаборатории нефтебазы «Усть-Луга», ЯРНУ, ЛРНУ выполнили 7689 испытаний проб нефти. Все они проводятся в сроки, регламентированные нормативной документацией, для гарантированного обеспечения своевременных поставок углеводородов.