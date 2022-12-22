Подведены итоги детского творческого конкурса «Про мой район»

Жюри определило 61 победителя. Все они получили призы и памятные подарки.

Стали известны лауреаты детского конкурса «Про мой район», посвященного изучению истории и развитию творческого потенциала ребят. Участники в возрасте от восьми до 15 лет присылали рисунки, видеоролики и рассказы об интересных местах в разных частях столицы. Жюри определило 61 победителя, они получили призы и памятные подарки.

Конкурс проводился под эгидой программы Мэра Москвы «Мой район», цель которой — создание комфортной среды и системное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

«Личность человека формирует в том числе окружающая его среда. Если рядом есть двор с хорошей игровой площадкой, современный парк, библиотека и творческая школа, то у ребенка будет больше возможностей для всестороннего развития. Такие конкурсы как раз показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район. Ребята прислали нам почти две тысячи работ. Они рисовали и фотографировали локальные достопримечательности, рассказывали об их истории, снимали видео и составляли экскурсионные маршруты по любимым местам рядом со своим домом», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Конкурс проходил по шести основным направлениям, среди которых рисунок, видеоролик, экскурсионный маршрут, комикс, фото и рассказ, кроссворд. Задачей участников было представить свой район, используя один из этих форматов. В связи с большим количеством заявок организаторы добавили девять дополнительных номинаций, что позволило расширить список победителей. В частности, появилась категория «Самый юный участник», а также «Самый дружный коллектив» для творческих студий и школ.

«Уверена, что конкурс “Про мой район” повысит интерес подрастающего поколения к изучению исторического и культурного наследия нашего города и его районов. Вместе с тем это позволит ребятам узнать о современном развитии Москвы: о важности сохранения локальных объектов и создании комфортной городской среды», — отметила Алина Арутюнова, член жюри, заместитель председателя столичного Комитета по туризму.

В рамках конкурса для всех желающих проходили бесплатные мероприятия партнеров — интерактивной студии «Фанерон. Город мечты», проекта «Гуляем по Москве», районных центров «Место встречи». Например, было организовано 40 экскурсий. Также состоялись обучающие интенсивы и мастер-классы по рисованию.

«Хотелось бы, чтобы этот проект работал и дальше, поскольку практика показывает невероятный интерес москвичей к каждому району города. И каждый район, пусть он даже и не на слуху в нашем многомиллионном мегаполисе, заслуживает особого внимания», — подчеркнул экскурсовод создатель проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.

Члены жюри и партнеры — о конкурсе

Результаты конкурса помогут Правительству Москвы лучше понимать потребности подрастающего поколения, отметил Николай Метленков, генеральный директор Школы архитектурного развития, профессор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук.

«Программа “Мой район” — одна из многих удачных задумок Правительства Москвы. Она глобальна, охватывает всю Москву. Неважно, центр это или окраина. Она участвует в формировании эстетического образа города. А это воспитывает чувство гордости и за страну, и за город, и за район — свою малую родину», — сказал он.

Город благоустраивает районы Москвы, учитывая пожелания и потребности жителей. Людям стало уютно и комфортно гулять, отдыхать, проводить свободное время именно в своем районе, считает представитель онлайн-журнала Антонина Катерли.

«Не надо для этого уезжать в какие-то более благоустроенные и оборудованные места. Подобные конкурсы, безусловно, важны, потому что у молодежи появляется шанс как можно раньше погрузиться в историю своей улицы, парка и даже двора. Это поможет подрастающему поколению больше ценить и беречь свой район и окружающую местность. Работы мне понравились абсолютно все, нет таких, которые я бы выделила особым образом. Каждый ребенок подошел к конкурсу с душой и старанием», — подчеркнула Антонина Катерли.

Вячеслав Желваков, директор Школы акварели Сергея Андрияки, народный художник России, академик Российской академии художеств, считает, что задачи, поставленные конкурсом, объединяют детей из разных районов и в то же время стимулируют здоровое соперничество — каждый хочет стать победителем. И еще это стимул лучше узнать город, посетить библиотеку, музей, расспросить взрослых, если что-то непонятно.

«Москва, помимо того, что обладает столичным статусом, еще и огромная конгломерация работы, прогресса, технических достижений. Программа “Мой район” обеспечивает человека равным уровнем благоустроенности, комфорта и безопасности в разных точках города», — считает Филипп Смирнов, москвовед, автор книг и экскурсий, член Общественной палаты Москвы, главный редактор журнала «Московское наследие».

Программа Мэра Москвы «Мой район»

В 2018 году по инициативе Сергея Собянина в столице началась реализация программы «Мой район». Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах вне зависимости от их удаленности от центра. В рамках проекта обновляются существующие и открываются новые культурные площадки, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.