Подведены итоги первого фестиваля локального бизнеса Москвы «Неспальный район»

Небольшие компании и индивидуальные предприниматели представили жителям столицы свои товары и услуги, провели мастер-классы, спортивные и театральные шоу.

В Москве завершился первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Событие проходило в рамках Московского урбанистического форума. Около 1,2 тысячи небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) представили жителям столицы свои товары и услуги, провели мастер-классы, спортивные и театральные шоу.

«За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тысяч москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», — рассказала Наталья Сергунина.

Для горожан организовали 682 мастер-класса, среди которых уроки по основам робототехники, актерскому мастерству, уходу за животными, азам создания мультфильмов, фитнес-тренировки. В них приняли участие свыше 13 тысяч человек. Местные предприятия разыграли 1,8 тысячи сертификатов на свою продукцию и услуги.

Структура бизнеса, судя по составу участников, в разных районах отличается. Например, в Теплом Стане более 40 процентов (по 21 проценту на отрасль) приходится на спортивные клубы и обучающие курсы. Четверть компаний в Отрадном предлагают развивающие программы для детей. В Черемушках наиболее развитой (почти 24 процента) оказалась индустрия красоты.

Благодаря фестивалю бизнес представил свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории. Самыми посещаемыми стали площадки в районах Митино (около 11 тысяч гостей), Некрасовка (9,1 тысячи) и Куркино (больше 7,4 тысячи). Москвичи активно делились впечатлениями о локальных брендах в социальных сетях.

Организатором мероприятия стал столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Проект реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».