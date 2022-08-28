Подведены итоги развития рынка российского офисного ПО в 2021 году

Компания J’son & Partners Consulting подготовила результаты регулярного исследования российского рынка офисного ПО за 2021 год.

По итогам 2021 года объем рынка составил 42,5 млрд рублей. При этом аналитики J’son & Partners Consulting пересмотрели прогноз роста доли рынка российского офисного ПО до 82% к 2027 году.

Сложившаяся в 2022 году ситуация является уникальной для зрелого рынка, каким является рынок офисного ПО в России. На конец 2021 года насыщение было достаточно высоким, и дальнейший рост предполагался плавным. Однако наблюдаемые макроэкономические факторы, динамика спроса в 2022 году, требования госрегулирования, развитие игроков рынка ведут к кардинальному изменению структуры рынка в течение ближайших 3–5 лет, в том числе к резкому увеличению доли российского офисного ПО.

Так, ранее ожидались более плавная динамика увеличения доли российского офисного ПО (с 7% в 2020 году до 40% в 2026 году) и open source ПО (с 15,5% до 30%), а также уменьшение доли зарубежного ПО (с 77,5% до 30%) и более равномерное распределение рынка между разными типами игроков. Согласно результатам текущего исследования, при условии сохранения наблюдаемых тенденций можно ожидать, что к концу 2027 года большую долю рынка будут занимать российские платформы офисного ПО (прогноз до 82%), на долю open source решений останется 10%, а на долю зарубежных – 8%.

Аналитики J’son & Partners Consulting также прогнозируют частичное перераспределение доли рынка в пользу двух российских производителей ПО: «Р7» и «МойОфис». При этом потенциальная емкость рынка может достигать 327,3 млрд рублей. Она включает в себя, помимо пользователей, приобретающих коммерческое лицензионное ПО, также тех, кто пользуется cвободным ПО (open source), условно бесплатными сервисами (в том числе freemium), необновляемым, устаревшим или нелицензионным ПО.

В 2022–2023 годах прогнозируется достаточно резкое увеличение темпов роста российского рынка ПО, несмотря на ожидаемое сокращение общих темпов роста экономики РФ. До 2025 года рост будет умеренным, далее замедлится в связи с ожидаемой реакцией госсектора и коммерческого сектора на требования государства по импортозамещению и с учетом скорости принятия решений, проведения закупок и внедрения. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2022–2027 годах составит 10-12%.

Если говорить об объемах российского рынка офисного ПО, то за 2021 год он вырос на 3,7 млрд рублей и достиг 42,5 млрд рублей. В 2020 году он составлял 38,8 млрд рублей. Большая доля рынка пришлась на коммерческий сектор: 28,8 млрд рублей. На втором месте государственный сектор – 10,9 млрд рублей, на третьем – физические лица: 2,8 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году коммерческие компании потратили на офисный софт 26,2 млрд рублей, госкомпании – 9,9 млрд рублей, физические лица – 2,7 млрд рублей.

Основными драйверами динамики являются:

● уход с российского рынка зарубежных игроков,

● необходимость обеспечения информационной безопасности и цифрового суверенитета как государственными, так и коммерческими предприятиями,

● активные действия государства по поддержке отечественных производителей и импортозамещению,

● последовательная политика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,

● усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных,

● рост лояльности потребителей к российскому ПО,

● усилия вендоров по улучшению функционала,

● а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО.

Барьером в развитии рынка может также стать замедление темпов роста экономики, что повлияет на покупательскую способность организаций, учреждений и населения.

Дополнительная информация о методологии исследования

Под офисным программным обеспечением (офисным ПО) (офисным пакетом) понимается комплекс программных продуктов, в первую очередь предназначенных для обработки электронной документации на ПК с возможностью совместной работы. Как правило, в состав пакета входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, а также другие компоненты – в зависимости от производителя и модификаций продукта.

В состав рынка не включены антивирусное ПО, мессенджеры, специализированные офисные решения, такие как электронная почта, календари, системы управления задачами и проектами, приложения по обработке изображений и т. п.

Под объемом рынка понимаются расходы пользователей на приобретение коммерческих лицензий офисного ПО. Потенциальная емкость рынка включает в себя, помимо пользователей, приобретающих коммерческое лицензионное ПО, также пользователей, пользующихся альтернативными возможностями: cвободным ПО (open source), условно бесплатными сервисами (в том числе freemium), необновляемым и устаревшим ПО, а также нелицензионным ПО.

Под игроками рынка понимаются разработчики платформ офисного ПО, включая платформы, которые предоставляются для разработки программных продуктов другим производителям.