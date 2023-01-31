Подведены итоги Всероссийского конкурса юных талантов Talantonline!

Москва, 30 января. Свыше 100 тыс. человек из России и стран ближнего зарубежья приняли участие во Всероссийском конкурсе юных Талантов Talantonline. За период проведения с ноября 2022 по январь 2023 конкурсный проект объединил участников абсолютно из всех регионов РФ, а также привлек ребят из Казахстана, Монголии, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.

Уникальный социальный проект проходил онлайн в режиме 24/7 и юные участники, даже из самых дальних уголков России демонстрировали свои творческие работы на всю страну для общественной голосования. Конкурсные направления: вокал, музыка, живопись, актерское мастерство, поэзия, танцы, поделки, мода, фото, кулинария, юмор и другое творчество. Охваты по посещаемости и просмотрам зрителей портала Talantonline.ru доходили до полумиллиона в сутки.

Более 150 человек приняли участие в реализации проекта, включая добровольцев, модераторов, членов жюри и волонтёров из разных регионов и часовых поясов России, чтобы обеспечить беспрерывную работу.

По итогу Конкурса выявлено более 2500 победителей, финалистов и лидеров зрительского голосования. В топ регионов лидеров по количеству участников, зрителей и их активностям вошли — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, ДНР, Нижегородская и Новосибирская область.

Активные участники смогут и далее публиковать свои работы на личных страничках онлайн платформы и принимать участие в творческих проектах talantonline.

«Мы рады, что наш проект позволил ребятам из всех регионов России проявить себя и показать свое творчество на всю страну. Задача конкурсного онлайн проекта в содействии развитию юных Талантов. Мы даем уникальную возможность ребятам при поддержки родителей и педагогов делиться творчеством.», — пояснила автор проекта «ТалантОнлайн» Светлана Романова.

В рамках проекта Talantonline проводятся программы содействия в ранней профориентации в творческих и креативных индустриях совместно с успешными брендами. К примеру, победители конкурса «Юный дизайнер одежды» смогут создать собственные модели одежды по представленным на конкурс эскизам с российским брендом детской одежды Acoola. Запланированы экскурсии в офис маркетплейса Ozon и другие успешные компании для ознакомления с востребованными профессиями.

Партнёрами проекта стали сеть магазинов детской одежды ACOOLA, «Почта России», торговая сеть «Спортмастер», торговая сеть «Перекрёсток» и маркетплейс Ozon. ТалантОнлайн – проект-финалист форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Цель проекта – поддержать талантливых детей, оказать содействие в ознакомлении профессий в области творческой и креативной индустрии.