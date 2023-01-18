Подведены итоги всероссийского проекта «Поём оперу вместе»

Москва, декабрь. Проект «Поем оперу вместе. Хоровая школа и постановка «Россия в смутные времена» по мотивам оперы «Борис Годунов» объединил профессионалов и любителей хорового пения из всех регионов России. Реализация осуществлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект является победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году, который организован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №287 от 17.05.2021 г.

Основные задачи проекта — повышение интереса к творческой и художественной самодеятельности и формирование механизмов её поддержки и развития, а также популяризация культурно-исторического наследия России путем обращения к современному слушателю.

Говорит Марина Платова, директор Благотворительного фонда развития традиционной культуры и его проекта «Клуб голосового развития «Пой»: «Итак, вот плод нашей двухмесячной работы – фильм по постановке «Россия в смутные времена» по мотивам оперы Борис Годунов. 50 человек из 18 городов в дистанционной школе, 16 человек из 7 городов на двухнедельном выездном интенсиве, 15 солистов-непрофессионалов и профессионалов обучающей команды…. Постоянная работа с режиссером, дирижером, хореографом, оркестром, хормейстером, костюмером…. Это было удивительное, насыщенное творчеством и искусством время, и теперь все горят желанием двигаться дальше!».

В рамках проекта проведен вокально-хоровой учебный курс для певцов-любителей (в том числе начинающих с нулевого уровня подготовки) в комплексном очно-дистанционном формате с последующей постановкой силами студентов и преподавателей театрализованного музыкального действа по мотивам оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» на одной из ведущих концертных площадок республики Крым.

В команде объединили усилия профессионалы сферы образовательной и культурно-просветительной деятельности из разных регионов России:

В. В. Емельянов (г. Самара) — создатель «Фонопедического метода развития голоса», утвержденного Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций для обучения сольному и хоровому пению;

— создатель «Фонопедического метода развития голоса», утвержденного Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций для обучения сольному и хоровому пению; М. Н. Платова (г. Москва) — директор Благотворительного фонда развития традиционной культуры и его проекта «Клуб голосового развития «Пой» (работа с певцами-любителями с 2013 г.);

— директор Благотворительного фонда развития традиционной культуры и его проекта «Клуб голосового развития «Пой» (работа с певцами-любителями с 2013 г.); А. Ю. Богатырева (г. Москва) — хормейстер, хоровой дирижер, педагог, методист, исследователь; обладатель звания «Лучший культурно-просветительный работник г. Москвы»;

— хормейстер, хоровой дирижер, педагог, методист, исследователь; обладатель звания «Лучший культурно-просветительный работник г. Москвы»; Н. Н. Лебедева (г. Ялта) — режисер, продюсер, руководитель Школы киноискусства «Киммерия»;

— режисер, продюсер, руководитель Школы киноискусства «Киммерия»; А. А. Лаба (г. Ялта) — старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии, филиала Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

В общей сложности (с учетом административного персонала, а также волонтеров и добровольцев) в команде было задействовано более 20 человек.

Результаты проекта:

повышение интереса к наследию русской классической музыки, а также к возможности творческой самореализации через самодеятельное вокально-хоровое творчество;

открытие новых профессиональных возможностей для организаторов вокально-хорового обучения, творческих фестивалей и т.п. в плане тиражирования данного проекта в сокращенном формате по методическим рекомендациям, подготовленным в рамках проекта;

повышение уровня грамотности в области истории России и приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям.

В перспективе – расширение географии проекта, проведение мероприятий на ежегодной основе, повышение управленческой и юридической грамотности работников образовательной сферы, а также самостоятельное привлечение средств путём вовлечения в проект представителей бизнес-сообщества.