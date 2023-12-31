Поэтическое путешествие по миру: CGTN встречает 2024 год глобальной прямой трансляцией

На исходе 2023 года и в канун нового 2024 года, в это воскресенье, в семи городах мира пройдет организованная CGTN 24-часовая прямая трансляция в формате нон-стоп «Прочитай стихотворение».

Official poster for CGTN’s «Read a Poem» livestreaming event. /CGTN

Данное 24-часовое мероприятие начнется в 08:00 по Гринвичу (16:00 по пекинскому времени). В нем примут участие гости из Сиднея, Сианя, Чанши, Алматы, Каира, Парижа и Мехико. Жители этих семи городов будут приглашены в прямой эфир и смогут поделиться своими новогодними обещаниями, прочитать стихотворение или пожелать всего самого лучшего другим людям перед нашей потоковой камерой.

Встреча с живущими за рубежом соотечественниками и местными жителями Сиднея позволит произнести новогодний тост и узнать о различиях и сходстве китайской и австралийской культур. С ожиданием первого рассвета 2024 года можно будет также насладимся ставшими популярными городскими фейерверками в канун Нового года.

В Сиане, столице северо-западной китайской провинции Шэньси, в тематическом парке «The Longest Day in Chang’an» можно будет увидеть самые изысканные древние танцы и послушать музыку династии Тан (618-907). Местные жители и почитатели ханьфу будут также приглашены на празднования у Южных городских ворот (South City Gate).

В Чанше, столице провинции Хунань, будет остановка на исторической улице Тайпин, чтобы отведать аутентичную кухню провинции Хунань и заглянуть в музей Tongguan Kiln Museum города Чанша, чтобы по достоинству оценить изящный фарфор. Можно будет узнать больше о китайской и африканской культурах, коммерческих и экономических контактах на торговой выставке с постоянной экспозицией Permanent Exhibition Hall China-Africa Economic and Trade Expo. Тем временем, оценивая лирическую красоту поэзии, зрители смогут связаться с друзьями из Китая и Африки онлайн.

Будут приглашены китайцы, живущие за рубежом, и местные друзья из города Алматы, Казахстан, на площадь Абая, которая носит имя прославленного поэта этой страны, Абая Кунанбаева. Здесь можно будет открыть красоту традиционных ремесел из Китая и Казахстана, а также обаяние местной музыки и танца.

После прибытия в Каир можно будет прокатиться на лодке по Нилу и праздновать на берегах реки с местными барабанщиками и музыкантами.

Следующая остановка – Китайский культурный центр (Chinese Cultural Center) в Париже, где пройдет встреча с местными почитателями ханьфу, китайскими экспатриатами и «тяжелой артиллерией» из мира искусства.

И наконец, будет визит к известной статуи Ангел Независимости в Мехико, где можно будет присоединиться к традиционным новогодним празднованиям местных жителей и интернет-пользователей из Мексики.