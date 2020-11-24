Поиск спутника жизни людям с ограниченными возможностями облегчит портал Inva.news

Общество
24 ноября 2020

Информационно-обучающий сайт Inva.news не только публикует новости о жизни людей с инвалидностью, но и обучает их новым профессиям для удаленной работы.

Теперь создатели сайта еще и создали специальный раздел InvaDating, помогающий людям с ограниченными возможностями здоровья найти семью, друзей и единомышленников для общения.

Стоит только зарегистрироваться на сайте в разделе знакомства инвалидов, и у вас появится шанс найти семью или друзей.

Вы можете заполнить анкету, посмотреть анкеты, фотографии, рейтинг каждого пользователя и найти близкого человека. Желаем вам удачи в поиске спутника жизни!

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