Поклонники Ирины Вороновой ждут новых премьер

В мае начались съемки второго сезона сериала «Игра на выживание». Осенью 2020 года первый сезон триллера стал событием не только в телеэфире ТНТ. Сериал был самым просматриваемым на видеосервисе Premier, а также удостоился множества кинонаград.

Деталей о продолжении триллера пока немного. Очевидно, что в сериале появится много новых лиц. Как минимум, потому что значительная часть героев первого сезона не дожила до его конца. В числе выживших – героиня Ирины Вороновой. В соцсетях актриса интригует публику тизерами очередной «Игры на выживание».

«Я от рассвета до заката на съемках. Съемки, на самом деле, очень трудный физически и эмоционально процесс, но это дни счастья!» — пишет в своем инстаграме Ирина Воронова.

Начало съемок продолжения «Игры на выживание» совпало с премьерой клипа Николая Баскова на песню «Забывай». В нем именитый певец страдает из-за расставания с возлюбленной, в роли которой предстала все та же Ирина Воронова. И этот дуэт произвел на поклонников впечатление. В комментариях к клипу на канале Баскова в Youtube многие из почитателей певца отмечают, будто тот переродился и даже стал более мужественным:

«Красиво!!Удивил Николай!!!»

«Вот здесь, именно в этом клипе, с этой песней, Николай какой-то настоящий что ли…»

«Вот это Баскову подходит, а не те кривлянья с Киркоровым.»

При этом комментаторы отдают должное партнерше Баскова, рядом с которой он столь радикально преобразился:

«Очень красивая актриса, нет этих раздутых губ, и объёмом щек от филеров».

В сообществах поклонников Николая уже появились призывы вывести песню в лидеры всевозможных хит-парадов

Тем временем почитатели таланта Ирины Вороновой готовятся к премьерам фильмов с ее участием. Если «Игра на выживание», как ожидается, появится в эфире ТНТ только в начале следующего года, то до выхода на экраны картины «Прямой эфир», в которой Воронова выступила в роли и актрисы, и сопродюсера, остались считанные месяцы. К слову, фильм с сериалом роднят не только сюжеты, в которых герои борются за жизнь, но имя режиссера – Карена Оганесяна.

Источник фото и информации: https://www.instagram.com/irsna/