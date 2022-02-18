Положительное заключение Главгосэкспертизы на реконструкцию резервуара в Ярославской области выдано ООО «Транснефть – Балтика»

Регионы
18 февраля 2022

ООО «Транснефть – Балтика» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на реализацию проекта реконструкции резервуара вертикального стального (РВСП) ЛПДС «Ярославль» в Ярославской области.

Проект предусматривает демонтаж существующего резервуара для хранения нефти емкостью 10 тыс. куб. м и постройку нового аналогичным объемом. Нормативный срок работы резервуара составит 50 лет. За счет применения современных технических решений будет обеспечено снижение металлоемкости объекта, а именно сферической крыши, на 21% или 18 тонн. Высота стенки резервуара составит 12 м, внутренний диаметр – 34 м.

Помимо строительства резервуара проектом предусмотрен вынос транзитных трубопроводов из каре резервуара, строительство 240 м технологических трубопроводов, восьми колодцев систем пожаротушения, монтаж систем пожаротушения и водяного охлаждения, канализации, узлов запорной арматуры, прокладка кабелей, возведение молниеотвода. Будет обеспечена электрохимическая защита днища, деталей резервуара и сопутствующей инфраструктуры.

Предусмотрена комплексная автоматизация резервуара в соответствии с действующими нормативными документами ПАО «Транснефть». Будет обеспечен дистанционный контроль по 12 параметрам и управление запорной арматурой с реализацией общестанционных защит, включая обнаружение пожара, запуск систем оповещения, управление установками водяного охлаждения и пенного пожаротушения.

Реконструкция резервуара станет частью мероприятий, проводимых ООО «Транснефть – Балтика» в целях повышения надежности и безопасности производственных объектов, обеспечения стабильных поставок нефти в направлении порта Приморск, Московского, Ярославского и Киришского НПЗ. Кроме того, реализация проекта позволит повысить экологическую безопасность функционирования ЛПДС «Ярославль».

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