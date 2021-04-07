Получить 200 МВт электроэнергии поможет Узбекистану компания Phanes Group

Дубайский международный девелопер солнечных электростанций намерен дать Узбекистану 200 МВт чистой и доступной электроэнергии

Дубай — ОАЭ, 6 апреля 2021: Phanes Group (www.PhanesGroup.com), международная компания, занимающаяся разработкой и реализацией проектов в сфере солнечной энергетики, с головным офисом в Дубае, подписала соглашение о закупке электроэнергии и инвестиционное соглашение о строительстве сетевой солнечной электростанции мощностью 200 МВт в г.Нурота, Навоийская область.

Соглашение о закупке электроэнергии и инвестиционное соглашение, заключенные между Phanes Group и правительством Узбекистана, оговаривают технические и коммерческие условия строительства, владения и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 200 МВт, включая объекты, подключенные к подстанции «Химия» напряжением 220/11 кВ. Компания Phanes Group подписала соглашение о закупке электроэнергии с АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и инвестиционное соглашение с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 1 апреля 2021 года.

Данный наземный проект существенно увеличит текущую мощность фотоэлектрических электростанций, имеющихся в настоящее время в Узбекистане, и внесет вклад в план правительства по увеличению мощностей по производству электроэнергии до 30 ГВт, включая 5 ГВт солнечной энергии, к 2030 году.

«В 2019 году Узбекистан получил звание страны года по версии журнала The Economist, и теперь эта страна считается прогрессивной энергетической державой в Центральной Азии», — заявил Мартин Хауптс, генеральный директор Phanes Group. «Это соглашение свидетельствует о том, что Phanes Group разделяет стремление Узбекистана к наращиванию производства экологически чистой энергии и достижению ее целей в области борьбы с изменением климата, которые включают в себя сокращение выбросов в атмосферу газов, создающих парниковый эффект, и зависимости от ископаемого топлива».

«Мы приветствуем Соглашение о закупке электроэнергии и Инвестиционное соглашение, заключенные сегодня между Правительством Узбекистана и компанией Phanes Group. Наша страна твердо привержена стратегии, предполагающей снижение уровня выброса диоксида углерода и повышение доли возобновляемых источников энергии в нашем энергетическом балансе. Солнечная энергия является важной частью этой стратегии, и компания Phanes Group внесет весомый вклад в реализацию данного новейшего проекта», — заявил Шерзод Ходжаев, заместитель министра энергетики Республики Узбекистан.

АО «Равнак-Банк» выступит координатором между Phanes Group, международным девелопером солнечных электростанций, и государственными организациями Узбекистана. Ранее АО «Равнак-Банк» и Phanes Group подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и инициатив.

«Сегодня возобновляемые источники энергии вызывают высокий интерес у ведущих специалистов отрасли, и Узбекистан также стремится следовать современным тенденциям развития электроэнергетики, тем более, что наша страна обладает огромным природным, техническим и экономическим потенциалом для масштабной реализации подобных проектов», — отметил председатель правления АО «Равнак-Банк» Турсунов Искандар Бахтинурович.

О Phanes Group

Phanes Group — международная компания, занимающаяся разработкой и реализацией проектов в сфере солнечной энергетики, а также управлением инвестициями и активами, с головным офисом в Дубае, ОАЭ. Компания Phanes Group, основанная в 2012 году, реализует комплексный подход, сочетающий в себе финансовый и инженерный опыт, благодаря которому компания предлагает полностью готовые решения в области солнечной энергетики.

Компания Phanes Group имеет растущий портфель инвестиций и разработок в сфере солнечной энергетики, и география ее присутствия охватывает множество стран. Особый акцент компания делает на развивающиеся рынки, особенно на страны Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

На сегодняшний день вклад компании в экологически чистую энергетику превышает 130 МВт. Кроме того, еще 3,5 ГВт находятся в процессе разработки или на стадии планирования, включая портфель проектов мощностью 922 МВт в странах Центральной Азии и СНГ.

Oryx Solar System Solutions LLC, специализированная строительная дочерняя компания Phanes Group, занимается реализацией проектов, а также эксплуатацией и техническим обслуживанием, что еще раз доказывает наше техническое конкурентное преимущество.

Об АО «Равнак-Банк»

АО «Равнак-Банк» был основан в июне 2001 года. Сегодня АО «Равнак-Банк» предлагает юридическим и физическим лицам полный спектр банковских услуг и выводит обслуживание своих клиентов на международный уровень, внося тем самым свой вклад в развитие банковской отрасли и экономики Узбекистана.