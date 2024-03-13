Польза йоги для здоровья

Вы, наверное, уже слышали о многих преимуществах йоги (тонизирование, расслабление суставов, укрепление мышц, гибкость и многое другое), но недавно было доказано, что помимо пользы для физического здоровья йога также существенно влияет на психическое здоровье, помогая снимать напряжение. Именно поэтому йогу используют многие спортсменки, на соревнования с участием которых можно заключить пари при помощи пари ру.

Люди, которые занимаются йогой в течение длительного времени, уже знают и чувствуют успокаивающий эффект искусства йоги, но вам не нужно быть экспертом, чтобы заметить эффект упражнений снятия стресса. На самом деле, даже всего несколько минут занятий йогой для начинающих могут помочь успокоить ум, хотя бы за счет сосредоточения внимания на дыхании и поддержании баланса при выполнении некоторых поз.

Физическое и психическое здоровье полностью взаимосвязаны, и то, что хорошо для вашего тела, может быть полезно и для вашего разума. Современные исследования доказывают, что люди, практикующие такие практики, как йога, медитация и тай-чи, производят гораздо меньшее количество молекул, ответственных за активацию генов, вызывающих воспаление.