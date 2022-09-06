Пользователи онлайн-площадки для знакомств Мамба могут звонить друг другу и общаться

Пользователи онлайн-площадки для знакомств Мамба могут общаться не только в переписке, но и посредством аудио- и видеозвонков. Такая функция недавно появилась в сервисе на базе платформы видеоконференций VK Звонки, тем самым расширив возможности клиентов и сделав их общение еще более безопасным и удобным.

Звонки могут совершать пользователи Мамбы – владельцы устройств с операционной системой iOS или Android., VIP-подписка для совершения звонков не нужна, общение бесплатное – требуется только обоюдное согласие собеседников и уже завязавшаяся переписка. По времени звонки не ограничены – при желании можно общаться даже в течение нескольких часов.

Доступ к функции аудио- и видеозвонков имеют пока только70% клиентов Мамбы, но в ближайшее время разработчики обещают предоставить его всем пользователям в любой стране мира.

Использование видеозвонков, бесшовно интегрированных в приложение для знакомств Mamba, не связывает анкету пользователя с его профилем в соцсети ВКонтакте и не требует авторизации через эту соцсеть. Коммуникация происходит внутри сервиса, информация остается там же, поэтому возможность найти после звонка пользователя в соцсети ВК технически исключена. Не получится записать и сохранить звонок, хотя на других видеоплатформах это разрешено. Так обеспечивается 100% конфиденциальность.

Одна из особенностей видеозвонков в Мамбе – они лишены любых улучшающих внешность собеседника фильтров. Чтобы собеседники могли видеть реальную внешность друг друга и понимать, нравится им человек или нет, это сделано специально.

Незадолго до внедрения новой функции на Мамбе был проведен опрос. По его итогам 48% пользователей сказали, что хотели бы позвонить собеседнику перед свиданием с целью посмотреть на его внешность и убедиться, что она не хуже, чем на размещенном на сайте фото.