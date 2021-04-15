Помощь Евгения Пригожина Судану привлекла внимание пользователей соцсетей

Политика
15 апреля 2021

Жители Судана получают гуманитарную помощь, которую российский бизнесмен Евгений Пригожин предоставил малоимущим. В восточноафриканскую страну доставили один миллион продуктовых наборов для нуждающихся семей.

Пользователи социальных сетей в Судане обсуждают помощь, которую их соотечественникам предоставил Пригожин. Они благодарны предпринимателю и отмечают, что на фоне большого праздника эта поддержка становится еще более ценной. Многие комментируют гуманитарную акцию и желают россиянину успехов и здоровья.

«Отдаю дань уважения петербургскому бизнесмену, который решил накормить суданские семьи в Рамадан», — написал один из новостных источников в Facebook.

Сам Пригожин заявил, что следит за ситуацией в стране и не может оставаться в стороне, когда суданцы находятся в таком тяжелом положении. Почти половина жителей африканского государства — 40% — живут за чертой бедности и не могут позволить себе даже товары первой необходимости.

Бизнесмен и раньше поддерживал Судан. В разгар пандемии он передавал в регион аппараты ИВЛ, лекарства, средства индивидуальной защиты и продовольствие.

Акция, приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан, началась на прошлой неделе. Благотворительные мероприятия продлятся еще в течение 14 дней и за это время продовольствие получат все, кому оно необходимо.

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