На специальной странице была запущена презентация видео National Communication Center for Science and Technology (NCCST) (Национальный центр коммуникаций в области науки и техники) на тему «Поощрение научной грамотности, инноваций, предпринимательства и создания ценностей». Видеоролики были представлены на CCTV.com и других платформах, предоставив возможность зрителям как внутри страны, так и за её пределами восхищаться духом китайских учёных и узнать о том, как Китай, чувствуя пульс времени, становится одним из крупнейших научно-технических государств.

Видеоролики разделены на три главы: Preface: Origin of the New-Era Spirit of Chinese Scientists («Предисловие: происхождение духа новой эпохи китайских учёных»), Main Story: Essence of New-Era Spirit of Chinese Scientists («Основная история: значение духа новой эпохи китайских учёных») и Epilogue: A New Chapter of New-Era Spirit of Chinese Scientists («Эпилог: новая глава духа новой эпохи китайских учёных») с шестью подтемами. Сосредоточив внимание на происхождении и развитии духа китайских учёных, видеоролики являются данью уважения учёным, которые внесли значительный вклад в достижения науки и техники, улучшение жизни людей и развитие Китая на пути к национальному возрождению.

По мере превращения Китая в одного из мировых лидеров в области науки и техники, NCCST стремится содействовать распространению и преобразованию научно-технических достижений путём международного сотрудничества и участия в научных обменах для продвижения новейших достижений как внутри страны, так и за её пределами. Центр также пропагандирует дух учёных путем продвижения научной культуры и выдающихся ученых. Поддерживая дух учёных, он надеется интегрировать в стратегию инновационного развития Китая патриотизм, чтобы общественность уважала и доверяла науке, а также вносила свой вклад в реализацию стратегии, содействуя тем самым социально-экономическому развитию Китая.