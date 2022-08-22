Поправки в закон «О рекламе» помогут бороться с мошенничеством в Интернете

Общество
22 августа 2022

Обсуждение нового законопроекта о создании в России единого оператора, контролирующего систему электронных объявлений и цифровой рекламы (уличные билборды и ситиборды, медиаэкраны в транспорте) продолжается. Так, в случае принятия поправок в закон «О рекламе», появится возможность более успешной борьбы с мошенничеством на сайтах объявлений, достигшем сегодня гигантских размеров – ущерб от него из-за скромных возможностей проверки оценивается в 1 млрд руб. (2020 г.). После начала размещения объявлений на единой площадке и обязательной авторизации ситуация резко изменится в лучшую сторону.

Минцифры поддержало интеграцию классифайдов с сервисами электронного правительства, призванную обеспечить высокий уровень идентификации пользователей, размещающих объявления и участвующих в сделках, а также минимизировать риски фрода.

Автор законопроекта Артем Кирьянов предлагает расширить его действие и на другие электронные площадки. В данное время он анализирует рынок на предмет включения в сферу действия закона о едином операторе по размещению электронных объявлений не только физических лиц, но и юридических. 

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