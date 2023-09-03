PortaSplit от Midea получила награду на IFA за инновации и ориентацию на пользователей

Midea, ведущий бренд в области производства умной бытовой техники, выиграл награду за глобальные технические инновации в продуктах 2023 на знаменитом мероприятии IFA — престижной отраслевой выставке, проходящей с 1 по 5 сентября 2023 года в Берлине, Германия.

Инновационный продукт Midea, PortaSplit, получил золотую награду Room Comfort Technology Innovation, укрепив свои позиции лидера в области инновационных систем кондиционирования воздуха. Данный продукт иллюстрирует цель компании, которой является удовлетворение потребностей пользователей посредством тщательного проектирования и дизайна.

Эта награда, являющаяся наглядным свидетельством стремления Midea к совершенству, была вручена компаниями IDG, Europe Digital Group и Asia Digital Group, и подчеркивает непрерывное стремление Midea к новым технологиям и усовершенствованиям решений, ориентированных на пользователей.

Премия Global Product Technical Innovation Award является отличительной чертой в сфере бытовой электроники, представляет собой вершину технологических достижений и инноваций, отмечая бренды, находящиеся в лидерах технологических достижений. Это ежегодное мероприятие служит международной площадкой, где бренды бытовой электроники демонстрируют свои прорывы.

Отмеченный наградами умный кондиционер меняет представление об эффективности охлаждения и гибкости

В центре внимания находится PortaSplit от Midea, умный кондиционер, сочетающий в себе передовые технологии охлаждения с беспрецедентной гибкостью. Выпуск этого инновационного бытового прибора запланирован на 2024 год, и Midea с гордостью представляет его на выставке IFA 2023.

В отличие от традиционных кондиционеров модель Midea PortaSplit органично сочетает в себе портативность кондиционера с превосходной охлаждающей способностью и эффективностью сплит-системы кондиционирования. Это уникальное сочетание обеспечивает мощное и спокойное охлаждение, игнорируя ограничения существующих систем охлаждения.

Примечательно, что PortaSplit от Midea является прямым ответом на потребности современных потребителей. Он долго представлял собой проблему обеспечения баланса эффективности охлаждения, энергосбережения, гибкости и простотой установки. «В случае стационарного сплит-кондиционера необходимо выполнить установку. Однако зачастую из-за высокого спроса приходится ждать долго, до четырех месяцев. Если вы не позаботитесь об этом заранее, то можете упустите возможность установить его летом. Стоимость является еще одним поводом для беспокойства, поскольку одна только установка может стоить около 2000 евро, не считая цены самого кондиционера. Midea PortaSplit предлагает более доступный вариант», — заявил Мануэль Зиталер, руководитель отдела по связям с общественностью и стратегии исследовательского центра Midea Germany в Статгарте.

«Кроме того, это особенно удобно для тех, кому не разрешается иметь постоянную систему кондиционирования воздуха. Лучше всего то, что его можно легко установить и снять без необходимости сверлить или использовать инструменты. Это означает, что при переезде в другое съемное жилье клиенты могут взять кондиционер с собой,» — добавил Manuel.

PortaSplit представляет два ключевых нововведения. Это первый сплит-кондиционер, ориентированный на простое включение в электросеть, не требующий стационарной установки. Еще одной примечательной особенностью PortaSplit является его выдающаяся эффективность охлаждения, поскольку в нем используется высокоэффективная технология теплового насоса. Это портативный кондиционер, имеющий эффективность обычного сплит-кондиционера с мощной холодопроизводительностью 3,5 кВт и коэффициентом сезонной энергоэффективности (SEER) 6,1, превосходит все другие портативные кондиционеры на рынке.

В действительности, PortaSplit значительно превосходит обычный портативный кондиционер с точки зрения холодопроизводительности и энергоэффективности. Согласно условиям тестирования StiWa, по сравнению с обычным портативным кондиционером PortaSplit показал в четыре раза более охлаждающую способность и в три раза более высокую энергоэффективность.

Кроме того, система теплообмена PortaSplit охлаждает все помещение без выпуска воздуха, тем самым улучшая эффективность охлаждения и поддерживая постоянное давление воздуха. PortaSplit может охладить комнату всего за 15 минут. Учитывая типичные погодные условия в Германии, расчетные эксплуатационные расходы составляют всего 26 евро в месяц в течение всего сезона охлаждения.

Еще одним важнейшим аспектом конструкции PortaSplit является экономия энергии. Улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта Midea обеспечивают дополнительную экономию энергии до 15%. Он обеспечивает непрерывное и эффективное охлаждение за счет регулирования производительности в зависимости от меняющихся условий окружающей среды и в соответствии с улучшенными прогнозирующими моделями.

Кроме того, в PortaSplit используется технология Air Magic+, которая очищает воздух за счет выбросов отрицательных ионов и замедляет распространение бактерий и вирусов. Этот дополнительный уровень защиты подчеркивает приверженность Midea обеспечению благополучия и здоровья пользователей.

Наконец, PortaSplit был разработан с использованием передовой технологии звукоизоляции, позволяющей кондиционеру функционировать в бесшумном режиме с громкостью всего 39 дБ. Это обеспечивает расслабляющий сон при сохранении оптимального комфорта.

PortaSplit от Midea меняет правила игры в мире умной бытовой техники. Инновационный дизайн, портативность и энергоэффективные функции, а также получение награды Global Product Technical Innovation Award сделали его настоящим свидетельством приверженности Midea инновациям и улучшению пользовательского опыта.