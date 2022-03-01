Портфолио Edge Solutions расширяют новые системы Supermicro Edge

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, объявляет о выпуске новых серверов с новейшими процессорами Intel Xeon D-1700 и Intel Xeon D-2700. Линии серверов E300, 110D и 510D разработаны специально для устойчивых сред, где мощность и производительность процессоров Intel Xeon D необходимы для удовлетворения требований соглашений об уровне обслуживания.

«Новые серверы на базе процессоров Intel Xeon D идеально подходят для телекоммуникационных, промышленных и интеллектуальных периферийных систем, — заявил руководитель отдела Интернета вещей, встроенных и периферийных вычислений, Supermicro Мори Лин (Mory Lin). — Эти системы обеспечивают до 512 ГБ DRAM, многочисленные возможности ввода-вывода и хранения, а также поддержку PCI-E 4.0. Наши ведущие в отрасли Building Block Solutions® обеспечивают клиентам оптимизированные решения, предназначенные для максимального использования преимуществ процессоров Intel Xeon D».

SYS-E300 включает в себя процессор Intel Xeon D с 4, 8 или 10 ядрами и памятью DDR4 объемом до 256 ГБ в минисерверном корпусе 1U. Модель SYS-510D обеспечивает больший объем памяти и в общей сложности 4x1G и 2x25G ethernet-порты, в то время как серверы SYS-110D содержат ЦП с объемом памяти до 20 ядер и 512 ГБ. Каждая система включает в себя процессор Intel Xeon D и является самой инновационной системой на кристалле, разработанной для граничных вычислений со встроенными элементами искусственного интеллекта, безопасности, расширенного ввода-вывода и плотных вычислений. Кроме того, эти системы обеспечивают высокую пропускную способность данных и удовлетворяют основные требования, предъявляемые предприятиями.

Организации, предоставляющие услуги на периферии, получат выгоду от этих новых систем для обработки все большего объема данных, получаемых на периферии. Сервер Supermicro SYS-110D включает в себя единый процессор Intel Xeon D с TDP мощностью до 125 Вт и слот PCI-E 4.0×16. Доступны различные опции ввода-вывода, а также возможность установки до двух накопителей SATA/U.2 диагональю 2,5 дюйма. Имеются резервные источники питания, независимо от того, требуется ли питание переменного или постоянного тока.

«Новые процессоры Intel Xeon-D предназначены специально для обработки периферийных данных с использованием высокоплотных вычислений и высокопроизводительных сетевых соединений, обеспечивающих высокую пропускную способность данных, которая требуется компаниям. Благодаря экосистемному решению, включающему новейшие технологии Intel, такие как решения, публикуемые компанией Supermicro, компания продолжает обеспечивать функционирование экосистемы за счет использования новейших технологий Intel, которые помогают широкому кругу организаций сократить объем своих ЦТ и удовлетворять взыскательные требования своих пользователей», — заявил руководитель подразделения сетевых и периферийных платформ Intel Джени Панхорст (Jeni Panhorst).

Линейка продукции SYS-E300 включает в себя до двух накопителей SATA. Популярными областями применения являются сетевые приложения, такие как межсетевые экраны и универсальное клиентское оборудование, объединяющее потребности в обработке и подключении к сети в удобном для использования компактном корпусе. Дополнительную информацию о системах Xeon-D можно найти на веб-странице встроенных решений Supermicro, а также на вебинаре, запланированном на 3 марта 2022 года в 10:00 по тихоокеанскому времени.