«Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»

В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Он открывает пользователям доступ ко всем достижениям ребенка в школе и кружках. В него так же можно загружать электронные копии дипломов, грамот, сертификатов и других документов, подтверждающих участие и победы ребенка в различных соревнованиях.

Сервис содержит шесть разделов: «Учеба», «Наука», «Спорт», «Творчество», «Культура» и «Гражданская активность». Он также позволяет оставлять ссылки на подборки материалов о личных достижениях школьника на классном, школьном, городском и федеральном уровнях.

Ранее «Портфолио учащегося» стало доступно на сайте «Московской электронной школы».

Мобильное приложение «Дневник “МЭШ”» является одним из ключевых сервисов проекта «Московская электронная школа», который совместно реализуют Департамент образования и науки города Москвы и Департамент информационных технологий. В приложении содержится вся необходимая информация об учебе ребенка и деятельности его образовательной организации, включая успеваемость, предстоящие контрольные работы, домашние задания и многое другое.