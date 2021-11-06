«Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»

Москва
6 ноября 2021

В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Он открывает пользователям доступ ко всем достижениям ребенка в школе и кружках. В него так же можно загружать электронные копии дипломов, грамот, сертификатов и других документов, подтверждающих участие и победы ребенка в различных соревнованиях.   

Сервис содержит шесть разделов: «Учеба», «Наука», «Спорт», «Творчество», «Культура» и «Гражданская активность». Он также позволяет оставлять ссылки на подборки материалов о личных достижениях школьника на классном, школьном, городском и федеральном уровнях.  

Ранее «Портфолио учащегося» стало доступно на сайте «Московской электронной школы».

Мобильное приложение «Дневник “МЭШ”» является одним из ключевых сервисов проекта «Московская электронная школа», который совместно реализуют Департамент образования и науки города Москвы и Департамент информационных технологий. В приложении содержится вся необходимая информация об учебе ребенка и деятельности его образовательной организации, включая успеваемость, предстоящие контрольные работы, домашние задания и многое другое.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

На памятном вечере в честь 85-летия Юрия Лужкова собрались соратники бывшего мэра Москва

Экономика

Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена принимает участие в благотворительном аукционе Meet for charity

Общество

Экспертный совет определил победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

Новости

В Сербии состоялась серия мероприятий в рамках Дней духовной культуры России-2021