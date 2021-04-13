После закрытия Турции россиянам посоветовали поскорее бронировать отели на Кубани

После того как стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией в связи со вспышкой Covid-19, эксперты российской отрасли туриндустрии заявили о скором росте потока туристов на Кубань и в Крым. Со своей стороны, местные власти уверяют, что у них в регионах более безопасная эпидемическая обстановка по сравнению с заграничными курортами. Кроме того, с каждым годом уровень сервиса на российских курортах растет.

Несмотря на предполагаемый рост туристического трафика в ближайшие несколько месяцев, крымские и краснодарские курорты полностью готовы к принятию отдыхающих, при должном уровне эпидбезопасности и обслуживания. Об этом рассказал Александр Джеус, глава комитета Заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

«Честно говоря, к этому мы готовились заранее. Ведь было понятно, что Турция тесно взаимодействует с Европой, в которой, как известно, неважная ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции. Считаю, что решение о приостановке авиасообщения с Турцией – правильное, направленное на защиту здоровья россиян. В противном случае, вполне возможно, в ближайшем будущем мы также столкнулись бы с ростом заболеваемости. Всех отдыхающих, которые планировали провести отпуск в Танзании или Турции, с радостью примем у нас. За последние несколько лет мы построили огромное количество объектов гостиничной инфраструктуры, имеется ряд сетевых операторов», – рассказал Александр Джеус.

Он отметил, только на майские праздники Кубань ожидает прибытия не менее полумиллиона гостей, которым не стоит опасаться Covid-19.