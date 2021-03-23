Последние тонны меди произведены в Мурманской области по старой технологии

«Норникель» закрыл вредное для природы производство. На днях в металлургическом цехе в Мончегорске остановили электролизное отделение. А печи самого вредного для природы пирометаллургического передела остыли еще раньше – в начале марта.

Причина такого решения – стремление снизить нагрузку на окружающую среду и четко следовать к объявленной ранее цели – чистому производству металлов для «зеленой экономики».

В Кольской ГМК (дочка «Норникеля») в последние годы последовательно работали над уменьшением выбросов. Определенные успехи были достигнуты. Экологи даже начали говорить о начале восстановления природы, серьезно пострадавшей от сернистого газа еще в советские годы. Но радикально решить проблему можно было только с переходом на новые технологии. Первым на электроэкстракцию из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей перешел цех электролиза никеля в Мончегорске.

Ряд примененных там решений уникален. Теперь настало время медной цепочки.

— Старый неэффективный цех закрывается, и вместо него будет построен новый, соответствующий лучшим экологическим стандартам. Передел обжига будет представлять собой герметичную печь, которая позволит улавливать практически все газы. Также в проекте предусмотрены утилизационные переделы, то есть производство серной кислоты из этих газов, — говорит старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий. — Это будет новое современное производство с гораздо большим уровнем механизации, автоматизации. Соответственно, с меньшей долей ручного труда и опасностей, которые такое производство может представлять для сотрудников.

Пока на Кольском полуострове не построят новый цех, медный концентрат будут перерабатывать в Норильске. Тем временем в Мончегорске продолжатся работы по модернизации, в результате которых Кольская ГМК должна стать главным рафинировочным хабом по никелю и меди всего «Норникеля».

— Наряду с этим мы также реализуем проект по строительству нового отделения разделения файнштейна. Этот проект находится примерно на той же стадии и должен быть реализован в те же сроки, как и проект ОВЭ (обжиг – выщелачивание – электроэкстракция при производстве электролитной меди, — Авт.). Эти два проекта оцениваются нами более чем в 100 миллиардов рублей, которые нам предстоит инвестировать в ближайшие четыре года, — сообщил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Чтобы поддержать сотрудников, которых коснулось закрытие металлургического цеха (около 700 человек), в компании была разработана специальная программа. В числе мероприятий: сохранение средней заработной платы в течение года при переходе в другие подразделения; компенсации на переезд и покупку жилья при трудоустройстве на предприятиях «Норникеля» за пределами Мончегорска; денежные выплаты, для тех, кто прекращает трудовую деятельность.

Аналогичная программа ранее применялась для социальной поддержки сотрудников при закрытии плавильного цеха Кольской ГМК в поселке Никель и показала свою эффективность. Это производство, работавшее с 1946 года, было остановлено также из экологических соображений.

Результат работы по снижению воздействия на окружающую среду, которую проводит компания, заметен: в следующем, 2022 году, мы ожидаем выбросы Кольской ГМК на уровне 22 тысяч тонн в год, из них 8-9 тысяч в зависимости от сезона – это выбросы от ТЭЦ, которая в том числе отапливает дома горожан в Мончегорске, – объясняет генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — В наших планах — модернизировать, привести в порядок ТЭЦ, чтобы снизить выбросы и от этого теплоисточника. В дальнейшем мы будем действовать, чтобы сокращать негативное воздействие по всем направлениям, связанными с экологией: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, рекультивация земель, обращение с отходами.