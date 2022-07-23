Построена для будущего: 50-летие штаб-квартиры BMW. Зрелищное представление BADNALOOP

Более 200 гостей со всего мира приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею штаб-квартиры BMW Group, всемирно известной архитектурной достопримечательности. Вступительная речь лауреата Притцкеровской премии Франсиса Кере (Francis Kéré) и выступление Нихаля Саада (Nihal Saad), руководителя кабинета Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций, стали особыми событиями на мероприятии. После выступления звездного тенора Йонаса Кауфмана (Jonas Kaufmann) торжество завершилось изюминкой: американский танцевальный коллектив вертикального танца BANDALOOP с двенадцатью танцорами превратил штаб-квартиру BMW в сцену в рамках своей премьеры в Германии. Этот ансамбль создал невесомый синтез архитектуры и танца. Под музыку Бена Юодвалкиса (Ben Juodvalkis) танцоры выступили с уникальным представлением на фасаде здания, посвященным его уникальной архитектуре, под названием Momentum Curve.

Штаб-квартира BMW Group с ее подвесной конструкцией является одним из самых инновационных с инженерной точки зрения зданий послевоенного периода. В ходе строительства верхние этажи были сначала изготовлены на земле, а затем гидравлически перемещены вверх по массивному «башенному валу», выполненному из железобетона и состоящему из нескольких сегментов. Строительство штаб-квартиры BMW Group было завершено в августе 1972 года. С тех пор это административное здание, спроектированное австрийским архитектором, профессором Карлом Шванцером (Karl Schwanzer), стало символом глобальной привлекательности Мюнхена и компании. Инновационная сила созданной Шванцером конструкции символизирует BMW Group и тогда, и сейчас, превратив штаб-квартиру компании в маяк экологического транспорта будущего. Это символ не только экономического успеха, но и международных обменов, мира и межкультурного общения. Сегодня созданная Шванцером «архитектурная коммуникация» указывает путь к новой эре электрификации, цифровизации и цикличности.