Посвященная цифровизации конференция Huawei Connect 2022 стартует в Бангкоке

Общество
19 сентября 2022

В Бангкоке стартовало ежегодное флагманское мероприятие HUAWEI CONNECT 2022, посвященное мировой индустрии информационно-коммуникационных технологий. В мероприятии, темой которого в этом году станет «Раскрывая цифровой потенциал» (Unleash Digital), примут участие более 10 тысяч лидеров отрасли ИКТ, экспертов и партнеров. Они обсудят пути более эффективного раскрытия потенциала цифровой производительности, продвижения цифровой экономики и построения более сильных цифровых экосистем.

Компания Huawei в ходе мероприятия рассказала о том, какие шаги она предпринимает для развития цифровых технологий в широком диапазоне отраслей, и представила более 15 инновационных облачных сервисов для глобального рынка.

В начале мероприятия действующий председатель правления компании Huawei Кен Ху (Ken Hu) изложил в своей вступительной речи три способа, с помощью которых экосистема ИКТ может преодолеть общие барьеры в цифровой трансформации: усиление цифровой инфраструктуры, в том числе за счет более надежных средств подключения и более мощных и разнообразных вычислительных ресурсов; оказание организациям поддержки, чтобы они смогли выйти за рамки простого внедрения облачных технологий и по-настоящему использовать возможности облака, сосредоточившись на передовых технологических услугах, способствующих прорывному развитию; создание местных цифровых экосистем, включая развитие партнеров, укрепление пула квалифицированных специалистов в сфере цифровизации и оказание более широкой поддержки малому и среднему бизнесу.

В течение последних двух лет темпы экономического роста были нестабильными. Однако цифровая экономика демонстрирует устойчивый рост в глобальном масштабе — более 15% в 2021 году. Это побудило многие организации к преобразованию своих операций и услуг с помощью цифровых технологий нового поколения.

«Совершенно очевидно, что переход на цифровые технологии — это правильный выбор, — заявил г-н Ху. — Спрос есть, так же как и технологии. Мир раскрывает потенциал цифровой производительности, и это происходит прямо сейчас».

На мероприятии Huawei Connect 2022 компания Huawei подтвердила свою приверженность открытому сотрудничеству и общему успеху. Компания призвала правительства и предприятия к более тесному сотрудничеству в целях развития местных цифровых экосистем, обеспечивающих формирование инновационных партнеров, укрепление кадрового резерва и поддержку стартапов.

В своей вступительной речи президент Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймон Линь (Simon Lin) представил документ Digital First Economy («Сначала цифровая экономика»), в котором рассматриваются конкретные предложения по формированию цифровой инфраструктуры и развитию цифровой экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае глобального цифрового ландшафта, — заявил г-н Лин. — Компания Huawei стремится стать одним из ключевых участников развития цифровой экономики в регионе. Мы будем и впредь поддерживать усилия по цифровизации и устойчивому развитию, а также по созданию отраслевой экосистемы».

Трехдневная конференция в Бангкоке станет первым этапом международного турне HUAWEI CONNECT в 2022 году. В этом году основное внимание в ходе мероприятия уделено проблемам, с которыми сталкиваются правительства и предприятия на всех этапах процесса цифровой трансформации, достижениям Huawei в области цифровой инфраструктуры, а также новейшим облачным услугам компании и решениям для партнеров по экосистеме. Программа конференции включает две основные сессии, шесть саммитов, а также несколько секционных сессий и демонстраций. 

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