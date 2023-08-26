Потенциал беспилотной авиационной системы БАС-200 увидели посетители форума «Армия»

В экспозиции холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2023», проходящем 14–20 августа в парке «Патриот», представлена беспилотная авиационная система с тяжелым БЛА вертолетного типа БАС-200. Серийное производство БАС-200 развернуто на авиационном заводе КумАПП (Кумертау).

БАС-200 – единственная сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). Беспилотный летательный аппарат построен по классической схеме с несущим и рулевым винтами, что обеспечивает оптимальный баланс летных характеристик.

БАС-200 может применяться для доставки грузов, мониторинга местности, геологоразведки, авиапатрулирования лесного хозяйства и в поисково-спасательных работах. Максимальная взлетная масса беспилотного воздушного судна составляет до 200 кг. Продолжительность полета до 4 часов. Дальность канала связи до 100 км, при необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, что позволяет увеличить дальность канала связи. БАС-200 хорошо показал себя на летных испытаниях, в том числе в условиях Крайнего Севера.

В ходе сертификационных испытаний БАС-200 выполнял полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время демонстрационных полетов в Тверской области и южных регионах РФ успешно выполнены задачи по радиолокационному мониторингу, ретрансляции информации и визуальной съемке в цифровом и инфракрасном диапазонах береговой линии побережья. Результаты полетов позволяют вести контроль плавучих и статических объектов, предоставлять видеоинформацию в реальном времени об очагах возгораний и обстановке в районе ЧС.

Беспилотные авиационные системы – один из локомотивов научно-технического прогресса в современной авиации, и важнейшим направлением является развитие гражданской сферы применения БЛА: именно в гражданской сфере формируется система управления воздушным движением беспилотников, которая может стать эффективным решением для задач гражданского и специального назначения.

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н. И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов») создан в 2019 году на базе АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов». На этих предприятиях разработаны свыше 20 основных типов вертолетов и их многочисленные модификации. АО «НЦВ Миль и Камов» проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации вертолеты «Ми» и «Ка». В состав предприятия входит объединенное опытно-конструкторское бюро, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.