Появились сведения о первых типоразмерах шин Viatti Nordico 2

Общество
28 декабря 2024

Шинный комплекс KAMA TYRES объявил о выпуске установочной партии новых легковых зимних шин Viatti Nordico 2. Производство линейки стартовало с выпуска моделей в размерах 185/60R14, 195/60R15, 195/65R15, 225/55R17.

«Новая линейка бренда Viatti представлена в шипованном варианте – именно «зубастые» зимние модели пользуются наибольшим спросом у отечественных автовладельцев зимой. Этот тренд подтверждают цифры реализации KAMA TYRES. Так, по итогам прошлого года доля шипованных шин от всех приобретенных зимних легковых и легкогрузовых моделей составила 81%», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Новинка является следующим поколением семейства шин Viatti Brina Nordico, линейки, которая регулярно входит в топ самых популярных в ассортименте бренда. Главное визуальное отличие новинки от предыдущей модели – это рисунок протектора. У Viatti Nordico 2 он «направленный» (у предшественницы – асимметричный).

Шины Viatti Nordico 2 оснащены новыми шипами противоскольжения со стальным корпусом для снижения степени износа и сердечником из карбида вольфрама, обладающим высокой степенью прокола ледяной поверхности. Форма корпуса позволяет шипу эффективно работать во всех направлениях и обладает высокой степенью удержания при эксплуатации. Эффективность применения нового шипа на 25% выше по характеристикам на ледяной поверхности (относительно Viatti Brina Nordico).

Установочная партия представляет собой первую промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к серийному запуску производства.

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