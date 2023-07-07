Пожар на даче: как уберечь себя от пожара?

В начале июля ПАО «Росгосстрах» опубликовал аналитику причин страховых случаев, возникших у собственников жилья в первом полугодии 2023 года. Наибольшее количество происшествий выпало на долю собственников частных домов — они получили 88% возмещений, причем на пожары пришлось 23% от общего числа заявок. Всего же страховая компания выплатила владельцам загородных строений 898 млн. рублей. По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлии Серовой, частные дома и дачи подвержены большему количеству рисков, и чаще всего они несут большие разрушения, чем городские квартиры.

Специалисты «Росгостраха» рекомендуют не занижать стоимость имущества, указанного в страховом полисе, чтобы получить адекватную компенсацию в случае ЧП. В свою очередь, специалисты МЧС долгие годы говорят о том, что в первую очередь не стоит допускать возгорания. Для этого требуется использовать пожаробезопасные строительные материалы и изоляционные материалы. К примеру, для изоляции нагревающихся элементов системы отопления от деревянных стен рекомендуют использовать плоский хризотиловый лист или картон. Хризотил — это негорючий минерал, который выдерживает нагрев до 1500°С, что превышает температуру горения напалма. После превышения допустимого порога нагрева хризотиловое волокно становится хрупким, но и тогда не загорается. При этом оно обладает низкой тепло- и электропроводностью, не гниет и не подвержено коррозии, инертно к воздействию жидкости, устойчиво к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Его используют не только в качестве основы для изоляции для нагревающихся элементов в домостроении, но и в двигателях, подвижных элементах станков, из него делают защитное снаряжение для пожарных и металлургов, а еще для котлов атомных ледоколов. А еще хризотил применяют при производстве одного из самых распространенных строительных материалов в России — хризотилцементного шифера.

Хризотилцементный шифер имеет класс «НГ», т.е. негорючий. Он не загорается ни при каких условиях, что очень важно для частного дома — загоревшаяся кровля на практике означает существенные разрушения для здания. Пожарные лишаются последней возможности забраться внутрь, а пламя получает постоянный приток кислорода. Многие могут сказать, что шифер при сильном нагреве начинает «стрелять» и это может быть проблемой для огнеборцев. Надо отметить, что в на этой стадии пожар уже разросся до степени, когда без потерь не обойтись. Синтетическая кровля, кстати, на этом этапе уже давно начнет плавиться… Тут необходима экстренная эвакуация жильцов — звук лопающегося шифера невозможно пропустить, он работает как своеобразная «противопожарная сигнализация», которая гарантированно разбудит жильцов и всех соседей.

Благодаря своей негорючести, хризотилцементные строительные материалы можно назвать пассивной системой пожарной безопасности. Они препятствуют возникновению и распространению пламени, причем и в многоквартирных зданиях. Сегодня, в рамках программ капитального ремонта, а также при строительстве новых домов облицовка зданий все чаще выполняется из хризотилцементных фасадных панелей. Они не только служат около 30 лет, удобны в монтаже и повышают энергоэффективность дома, но и препятствуют возникновению внешнего пожара. Это тип возгорания, при котором загорается внешняя стена здания — он считается одним из самых сложных, поскольку пожарные лишаются доступа к внутренним помещениям, жильцы не могут безопасно покинуть свои квартиры, а пламя практически нельзя сбить. Хризотилцементный фасад не загорится при любых обстоятельствах, ведь в нем попросту нечему гореть.

Сегодня хризотилцементные строительные материалы набирают все большую популярность в строительстве. Сказывается их доступность на рынке, высокие эксплуатационные качества и безопасность. Это обусловлено лидирующими позициями России по объему добычи и обработки хризотилового волокна в мире.