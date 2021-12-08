Пожар на работе. Как не сгореть дотла в погоне за большой прибылью

Согласно статистике, 60% предпринимателей хотя бы раз испытывали симптомы эмоционального выгорания. К сожалению, нагрянувшая пандемия цифру эту повысила до 90 %. Социологи уже назвали этот кризис биосоциальным. Пандемия не только подорвала здоровье людей, но и существенно изменила их образ жизни. Когда это происходит не по доброй воле, человек испытывает колоссальный стресс, говорят психологи.

— Стресс изживает из нашей жизни радость, — комментирует психолог Ольга Бабурина, — Потеря радости – это так называемая «невидимая» ловушка, в которую очень часто попадают бизнесмены и те, кто активно работают с людьми. Энергия покидает человека. Это крайнее проявление эмоционального выгорания называется состоянием «энергетической ямы».

Диджитал-агентство Алексея Бояркина на рынке работает с 2015-го года. За это время компания переживала не один кризис. Пандемию встретили, что называется, во всеоружии

— Я уверен, что любая ситуация, которая происходит в нашей жизни – происходит нам на пользу. Нужно уметь лишь эту пользу вычленить и применить. Естественно, когда пострадали наши клиенты – рестораны, салоны красоты, торговые центры, все это отразилось и на нас. Надо платить зарплату, надо платить подрядчикам, а входящих денег нет. Мы много разговаривали с людьми, честно и открыто показывали, как обстоят дела в компании. Сотрудники приняли это, поддержали нас, ни один не ушел из компании. Сегодня могу сказать, что самое важное – мы стали ближе с нашими работниками и кардинально изменили систему найма. Теперь сотрудники нашей компании – жители разных городов России.

Официальное число разорившихся бизнесменов в первую волну пандемии не похоже на реальные цифры, уверяют специалисты. В большинстве случаев причиной закрытия той или иной компании являются не низкие финансовые показатели компании, а затяжной хронический стресс ее владельца.

— Люди, которые активно занимаются бизнесом, часто подвергаются неисчислимому количеству стрессов, — продолжает психолог Ольга Бабурина, — На предпринимателях колоссальная ответственность: они принимают быстрые решения, они управляют сложными механизмами, координируют работу сотни людей и партнеров. Стратегии, отчеты, планы, срочные ночные звонки и затяжные встречи. Нахождение длительное время в таком режиме не выдерживает никто.

Бизнесмен Алексей Бояркин смог вывести компанию из пандемийных волн без потерь. Его рецепт прост – четкая тактика ведения дела плюс энергетическое спокойствие владельца компании. Психологи уверяют – достичь того самого спокойствия в смутные времена можно с помощью…хобби.

— Я увлекаюсь фотографией и яхтингом, — рассказывает Алексей, — и даже в самые сложные времена нахожу на это время. Если не уметь переключаться, плохо будет всем: и компании, и самому бизнесмену.

Врачи говорят, что гормон стресса — кортизол — способен убить человека. При резком повышении уровня кортизола человек живет всего несколько минут, а потом наступает смерть. Избежать стресса в современной жизни – невозможно. Но вот минимизировать его – вполне под силу каждому.