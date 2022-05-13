Правительственный стройблок продолжает курс на снижение админбарьеров

Максимально возможная ликвидация административных барьеров на системном уровне реализуется в течение последних двух лет. Так, удалось принять 42 крайне важных для стройкомплекса федеральных закона и внести существенные изменения в 250 нормативных документов. Главная заслуга в этих успехах принадлежит вице-премьеру Марату Хуснуллину и его команде, сообщает «Российская газета». В конечном итоге Президент РФ подписал закон «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ», который призван сократить бюрократические преграды. Хуснуллин подчеркивает, что перед российским правительством была поставлена задача не допустить снижения темпов стройки и при этом сохранить баланс между предложениями и спросом участников рынка. Это послужило основанием для того, чтобы сократить инвестиционно- строительный цикл. Строительство на опережение плана и быстрый оборот капиталовложений позволяют сократить затраты и при этом обеспечивают развитие инфраструктуры и снабжение граждан жильем, что служит драйвером для современного строительства РФ, уверен Хуснуллин.