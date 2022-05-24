Правительство Москвы наградило лучших молодых ученых

Москва
24 мая 2022

Российская академия наук провела церемонию вручения премии правительства Москвы в научной области за 2021 год. 50 молодым ученым были вручены награды и денежные премии в размере 2 млн руб.

По меткому замечанию руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, недаром Москву считают городом науки, поскольку в ней работают 20% всех научных организаций страны, каждый третий научный сотрудник России. Большое значение в столице придают и создают все условия не только научным разработкам и исследованиям, но и более широко – развитию научной деятельности и популяризации науки.

Вручение наград и премий стало уже традиционным – подобная практика существует с 2013 г., и уже всем очевидна польза для города и страны, в первую очередь, в информационных технологиях и медицине. По словам Александра Молоткова, руководимое им образовательное ведомство и впредь будет оказывать поддержку науке и всем проектам, способствующим повышению уровня жизни москвичей.

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