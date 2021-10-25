Правительство Нижегородской области собрало экспертов для участия в дискуссии «Рынок труда: новая реальность»

Дискуссия «Рынок труда: новые реалии» состоялась в Нижнем Новгороде при поддержке регионального правительства. В мероприятии приняли участие HR-специалисты, которые подвели промежуточный итог влияния пандемии на ситуацию с занятостью граждан.

Специалисты в сфере HR отметили, что теперь сотрудники увольняются совсем по другим причинам, нежели всего несколько лет назад. По словам Анны Амфиловой, возглавляющей в Лаборатории карьеры Алены Владимирской Карьерную практику, до пандемии причины увольнения людей были «обычными»: отсутствие денег, перспектив карьерного роста, «меня не ценят» и т.д. При дистанционном формате работы все существенно упростилось.

По данным Арсения Щельцина, являющегося гендиректором АНО «Цифровые платформы», можно говорить о настоящем подъеме образовательных проектов. В 2020 г. система онлайн-обучения показала оборот в 50 млрд руб. И эта цифра продолжает неуклонно возрастать. Впрочем, минусом является нередкое отсутствие интеграции отдельных курсов и построение дистанционного обучения без какого-либо фундамента.