Правительство сокращает число согласований для застройщиков

Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Принятый закон сократит на 30% административные барьеры, сроки возведения социального жилья – на год, и сэкономит до 2 трлн руб. в год для строительной отрасли, сообщает «Независимая газета».

Сокращение требуемых справок составило почти 100 единиц. Застройщик освобождён от необходимости представлять властям информацию и документы, доступные через базы данных. Упрощение коснётся линейных и приоритетных объектов социальной и промышленной инфраструктуры, возводимых за счет казны, строительства на приаэродромных территориях. Упрощён пересчет смет при подорожании материалов. Сохранена экспертиза археологического наследия на исторически ценных территориях.

С назначением на пост вице-премьера Марата Хуснуллина начаты значительные сокращения в части согласований в строительной сфере. Лишь в 2020-2021 гг. внесены изменения в 42 федеральных закона, например, автоматически продлены строительные разрешения, снижены ставки по ипотеке.