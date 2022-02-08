Православная общественность: «екатеринбургские останки» признаны подлинными вопреки постановлению Синода 1998 года

«Екатеринбургские останки» Царской Семьи окончательно признаны подлинными Следственным Комитетом РФ. Соответствующее заявление сделано генерал-майором Мариной Молодцовой в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено…», который был показан по Первому каналу 30 января.

Впрочем, специалисты отмечают, что официальная версия следствия относительно принадлежности т.н. «екатеринбургских останков» была отражена в фильме довольно однобоко. А на те многие вопросы, которые общественники, эксперты и ученые неоднократно задавали следствию, авторами фильма какой-либо вразумительный ответ дан не был. По мнению православных активистов, авторы попросту проигнорировали многочисленные независимые экспертизы по этому делу. Кроме того, они отметили, что документалисты допустили немало серьезных фактических ошибок. Иными словами, речь идет о навязчивом подталкивании к тому, чтобы признать останки, считают активисты.

При этом представители православной общественности напоминают, что еще в 1998 г. Синод РПЦ издал постановление, согласно которому Церковь не может признать останки царскими, если существуют существенные сомнения в их принадлежности. Постановление подписали все члены Синода, в т.ч. патриархи Алексий II и нынешний патриарх Кирилл (на тот момент был митрополитом).

В ноябре 2021 г. в Москве состоялась крупная конференция, в которой приняли участие специалисты, изучающие обстоятельства убийства Царской семьи. Итогом мероприятия стало публичное обращение к Патриарху, Архиерейскому Собору и Следкому РФ, в котором они просят не признавать останки до тех пор, пока все обстоятельства этого дела не будут прояснены.

Недавно, уже в этом, 2022 году, в архивах историком Инной Симоновой найдены воспоминания царского дантиста Сергея Кострицкого, о том, как он лечил зубы и Императору, и всей Царской Семье, в плоть до 1918 года. Эти воспоминания ставят точку в споре о том, кто же найден в Поросенковом Логу – у найденных зубы не подвергались лечению в течении более 3-х лет до смерти. Это установили все эксперты следствия еще в 1990-х годах.