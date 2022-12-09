Православная общественность уличила архимандрита Тихона Затекина в неканоничных действиях

9-10 декабря 2022 года в одном из павильонов Нижегородской ярмарки планируется проведение мероприятия сторонников признания екатеринбургских останков царскими. Организатором является известный лоббист признания, настоятель нижегородского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затекин).

В монастыре архимандрит выставляет в качестве «царских мощей» обнаруженные в Поросенковом Логу косточки, которые были незаконным образом получены им от бывшего следователя Владимира Соловьева (в 2016 г. отстранен от следствия). Вероятно, именно они и будут представлены на ярмарке.

«А как же монастырь Ганина Яма, который существует уже 22 года? Ведь он, как говорил еще Патриарх Алексий II, построен на месте, где были сожжены останки членов Царской Семьи, убитых большевиками 17 июля 2022 года. Первоиерарх Русской Православной Церкви назвал все пространство Ганиной Ямы, где рассеяны частицы Царских мощей, “живым антиминсом”. 17 июля 2018 года Патриарх Кирилл возглавил 100-тысячный крестный ход от екатеринбургского Храма на Крови к монастырю Ганина Яма (а не в Поросенков Лог, где в 1991 году были обнаружены екатеринбургские останки)», — задаются вопросом православные активисты.

При этом архимандрит распорядился о размещении больших клейм на иконе Святых Царственных Страстотерпцев. На одном из них изображено проведение раскопок в Поросенковом Логу советским сценаристом Гелием Рябовым. Еще одно посвящено захоронению «екатеринбургских останков» в петербургском Петропавловском соборе.

Представители православной общественности напоминают, что на самом деле большевики сожгли останки членов Царской семьи в Ганиной Яме, на месте которой был построен монастырь. Активисты считают, что цель подобных действий архимандтрита Тихона – внести раскол в Церковь и в общество. Ранее Патриарху Кириллу было направлено открытое письмо, подпись под которым поставили священнослужители, общественники, ученые (всего свыше 300 человек). В своем обращении они просят у Патриарха защиты церковных святынь и пресечения неканоничных действий архимандрита Тихона.