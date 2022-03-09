Предоставляемая компанией Omio технология будет доступна на устройствах Huawei

Ведущая в мире мультимодальная транспортная платформа Omio с радостью объявляет о начале сотрудничества с компанией Huawei, специализирующейся на разработке передовых технологий. Это партнерство, зародившееся в этом году на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, отражает как веру организации в сотрудничество между странами, так и важность цифровизации в сфере поставок потребительской продукции.

Предлагаемый компанией Omio уникальный интерфейс прикладного программирования Search API интегрирован в Petal Search и Petal Maps, что позволяет пользователям легко находить и сравнивать варианты мультимодальных перевозок (поезд, автобус, самолет и паром) с последующим перенаправлением на платформу Omio для бронирования билетов.

«За время пандемии наша инженерно-техническая команда смогла усилить возможности нашей технологии в плане обработки данных. Это означает, что предлагаемый компанией Omio интерфейс Search API является более эффективным, чем когда-либо ранее, при оценке в режиме реального времени и интеграции данных, что упрощает поиск вариантов для поездок, — заявил технический директор Omio Томас Вочетка (Tomas Vocetka). — Мы очень рады тому, что пользователи Petal Search и Maps получили в свое распоряжение эту технологию».

Технология, предоставляемая компанией Omio, будет доступна на всех устройствах Huawei, благодаря чему они смогут получить доступ к более чем 1000 провайдеров, а также искать и сравнивать маршруты в 37 странах и на 21 языке.

С момента своего запуска в 2020 году поисковик Petal Search от Huawei набрал свыше 40 миллионов ежемесячных активных пользователей и доступен более чем на 70 языках и более чем в 170 странах.

Коммерческий директор Omio Джулиан Персауд (Julian Persaud) заявил следующее: «Мы убеждены в необходимости максимально облегчить процесс организации поездок и рады установлению партнерства с компанией Huawei в целях расширения возможностей путешественников в плане поиска и сравнения мультимодальных маршрутов, отвечающих их потребностям. Партнерские отношения чрезвычайно важны для нас, и мы хотим сотрудничать с теми, кто разделяет нашу веру в цифровые решения, способствующие восстановлению туристического сектора».

Это партнерство также свидетельствует о восстановлении международного туризма и находит свое отражение в данных компании Omio, которые показывают, что число запросов на информацию, связанную с путешествиями (на январь 2022 года), увеличилось на 50% по сравнению с 2019 годом. «Повсеместные путешествия наконец-то снова стали реальностью. В результате компания Huawei установила партнерские отношения с Omio в целях предоставления пользователям Petal Search и Maps возможностей точного планирования своих поездок для максимального использования вновь обретенной свободы передвижения. Это инновационное партнерство позволит нам сотрудничать с ведущими международными и местными партнерами в целях обеспечения безграничных возможностей для путешествий и максимального удобства пользователей», — заявил руководитель подразделения потребительской продукции компании Huawei по Западной Европе Уильям Тянь (William Tian).