Предприятие Технодинамики провело день донора второй раз за год

Второй раз в течение года на Каменск-уральском литейном заводе холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех прошёл день донора. Его организовала городская станция переливания крови при активном содействии предприятия.

В разгар пандемии, когда поток доноров резко сократился, кровь требуется все большему количеству людей. Понимая это, заводчане откликнулись на призыв медиков. В здравпункт завода – место сбора биоматериала — пришло более 30 человек. Мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопасности: социальная дистанция, маски, обработка рук.

Сотрудники АО «КУЛЗ» осознают, насколько большое значение имеет донорство в условиях пандемии. Это помощь в экстремальных ситуациях, когда человек находится между жизнью и смертью. Кроме того, сдавая кровь, человек проверяет уровень сахара в крови, гемоглобин, наличие антител к вирусу гепатита и многое другое.

По словам самих врачей, кровь нужна всегда и каждую минуту. Допуск донора к сдаче — очень ответственный момент, все проходят медицинское обследование, во время которого проводится осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование крови, включающее определение уровня сахара и гемоглобина, наличия антител к вирусу гепатита и др.

«Заводчане многие годы традиционно участвуют в этой добровольческой акции, позволяющей городскому здравоохранению формировать и пополнять банк крови, а значит – поддерживать и спасать жизни людей. Поэтому мы даем возможность нашим работникам в удобное для них время, не выходя за пределы предприятия, внести свой вклад в это благородное дело. Будем продолжать эту традицию», — прокомментировал генеральный директор АО «КУЛЗ» Вячеслав Русаков.

Каменск-уральский литейный завод – предприятие холдинга «Технодинамика», выпускающее авиационные тормозные и нетормозные колёса для гражданской и военной авиации, а также агрегаты управления тормозной системой воздушных судов, блоки управления ракет и другую продукцию. АО «КУЛЗ» является системообразующим предприятием региона. Его развитие обеспечивает стабильную работу сотен горожан и планомерное развитие экономики области.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.