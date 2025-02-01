Предприниматель Алексей Яковлев объявил о помощи в восстановлении здания колледжа питания в Новосибирске

В Новосибирске 22 января сгорело здание колледжа питания. С предложением оказания помощи в его восстановлении выступил местный предприниматель, основатель сети «Пицца синица» Алексей Яковлев.

В результате пожара серьезно пострадали учебные аудитории. На данный момент в «Пицце синице» уже инициирован благотворительный сбор – определенная сумма перечисляется с каждой проданной пиццы. Любой желающий может принимать участие в сборе.

Кроме того, бизнесмен обратился к новосибирским рестораторам с призывом о проведении мастер-классов для учащихся колледжа. Таким образом, они продемонстрируют студентам, что их ценят, «а профессия, которую они осваивают, – это не просто работа, но искусство».

Также Яковлев давно горит идеей об открытии факультета гриффиндор пиццамейкерства. Благодаря этому студенты смогут освоить практические навыки, которые пригодятся им в профессиональной деятельности. Сейчас продолжаются переговоры с руководством учебного заведения о размерах и формах возможной помощи со стороны предпринимательского сообщества.