Предприниматель и японист Фаттах Шодиев награжден Орденом Восходящего Солнца

В первых числах ноября под эгидой Года межрегиональных и побратимских обменов почетной награды удостоился известный отечественный японист, бизнесмен Фаттах Шодиев, сообщает радио «Маяк». За многолетнюю деятельность, направленную на развитие экономического и культурного обмена между Россией и Японией, он получил Орден Восходящего Солнца, который является одной из высших наград островного государства. Ранее деятельность Фаттаха Шодиева была отмечена Орденом Дружбы. Награду ему вручили от имени российского президента Владимира Путина.

Стоит напомнить, что в 1996 году Фаттахом Шодиевым был создан международный фонд, который ведет активную научную и гуманитарную деятельность, оказывает поддержку международным культурным обменам. В основном он работает по японскому направлению, способствуя проведению в последние годы на территории Российской Федерации и Японии культурных мероприятий. Эти мероприятия помогают гражданам двух стран знакомиться с обычаями, культурой, искусством, туризмом и правилами бизнеса друг друга.