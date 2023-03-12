Предприниматель Юлия Энхель рассказала о впечатлениях от посещения королевского конного турнира принцев Уэльских

В июле 2019 года в столице Англии при поддержке монаршей семьи страны прошел благотворительный турнир по конному поло King Power.

Событие знаковое, на него приглашались лишь избранные. Гостьей стала и россиянка Юлия Энхель.

Как это было

Юлия Энхель стала обладательницей персонального приглашения от принцев Уэльских. Само событие проходило в закрытом поло-клубе в Лондоне. Цель — благотворительность.

«Попасть на турнир мечтали многие селебрити. Меня привело в восторг то, что я стала одной из немногих избранных, и лично побеседовала с герцогами. Среди присутствующих также были Меган Маркл и Кейт Миддлтон», – вспоминает Юлия Энхель, создательница ENHEL Group.

King Power увидели также и клиенты Enhel Wellness Spa Dome, обладающие картой Universe. Она дает возможность отправляться в спа и велнесс-туры по всему миру, а также входить в число гостей уникальных событий наряду с главой компании ENHEL Group – Юлией Энхель.

Бизнесвумен особо отметила дружелюбие и радушие, проявленные при встрече с ней королевской семьей. С принцами она пообщалась лично. На память остались восхищение от беседы и несколько совместных фотографий.

Комплимент монаршего уровня

Королевская семья назвала разработки ENHEL Group лучшими инновационными технологиями для анти-эйдж терапии.

«Я горжусь тем, что наша компания получила настолько высокое признание. Мы ежедневно трудимся, чтобы производить все больше продуктов для улучшения качества жизни. Наша цель состоит в создании общества, в котором подобные технологии общедоступны», – делится Юлия Энхель, основатель международной корпорации ENHEL Group.

В настоящее время ENHEL Group имеет десятки партнерских заводов, многие находятся в стране восходящего солнца. Компания занимается производством аппаратов по обогащению воды водородом – важным компонентом для поддержания молодости, красоты, профилактики заболеваний. Также изготавливает инновационные БАДы, уходовую косметику, витамины. Лаборатории компании ENHEL Group постоянно работают над созданием инновационных продуктов, чтобы как можно больше людей в мире были счастливы, здоровы и жили в гармонии души и тела.

Источник : https://www.paparazzi.ru/blogs/Romashka/531581/