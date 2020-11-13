Предприниматели России смогут отправить посылки за 1 рубль

В честь Дня Рождения СберБанка все новые корпоративные клиенты СберЛогистики могут отправить 10 посылок по уникальному промо-тарифу – 1 рубль. Для участия в акции компании необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте СберЛогистики в дни Зеленой Недели Сбера — с 11 по 17 ноября 2020 года. Для корпоративных клиентов СберБанка предусмотрен процесс регистрации по оферте через СберБизнес ID.

Отправлять посылки, деловую корреспонденцию и заказы клиентам участники акции могут до 31 мая 2021 года с помощью продуктов СберКурьер (доставка от двери до двери) или СберПосылка (доставка до пункта выдачи или постамата). До 31 декабря 2020 года курьерский сбор отправлений для корпоративных клиентов СберЛогистика предоставляет бесплатно.

«В рамках «Зеленой недели», которая традиционно проводится ко Дню Рождения СберБанка, мы запустили специальное предложение для корпоративных клиентов по продукту СберКурьер и СберПосылка, – говорит заместитель генерального директора СберЛогистики Мария Зайцева. – Это отличная возможность для бизнеса протестировать наши продукты и сервис по всей стране. Сегодня СберЛогистика располагает собственными курьерскими службами и распределительными центрами в 82 областных центрах России. В целом география доставки СберЛогистики охватывает 26 000 населенных пунктов, включая пункты выдачи посылок и постаматы на базе отделений СберБанка, где уже сегодня открыто более 4 тысяч точек нашей сети».