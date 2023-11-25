Предпринимательство как направление самореализации молодежи откроет фестиваль «БИЗНЕС МОЛОДЫХ»

В Москве открылся Всероссийский фестиваль молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ». Мероприятие проходит в Доме молодежи на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В фестивале, который продлится до 3 декабря, принимают участие будущие и начинающие предприниматели от 14 до 35 лет.

На заседании президиума Госсовета в этом году Владимир Путин заявил, что число молодых людей в возрасте 20–24 лет в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек. По его словам, правительство реализует специальную программу, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы. А для поддержки молодежных бизнес-проектов упрощаются механизмы регистрации предпринимателей, и снижен возраст для самозанятых.

Кроме того, появляются мероприятия, призванные популяризировать молодежное предпринимательство и дать начинающим бизнесменам образовательную базу.

«Россия сегодня представляет собой идеальную площадку для воплощения самых дерзких бизнес-идей. Всероссийский фестиваль молодежного предпринимательства в первую очередь направлен на вовлечение молодых людей в бизнес-сообщество России. В стране у каждого есть возможность реализовать мечту о собственном бизнесе. Сейчас у молодых людей значительное преимущество. Они не боятся изменений, легко адаптируются и придумывают что-то новое. Я глубоко убежден, что сегодня – время молодых предпринимателей. Мы надеемся, что фестиваль поможет открыть для нашей аудитории предпринимательство как направление самореализации и вдохновить на создание собственного бизнеса», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров.

В первый день форума в программе встреча членов Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес и активистов Клуба молодых предпринимателей «Действуй» «Движения Первых». Это не просто обмен опытом и новыми идеями, но и возможность получить ценные советы от успешных бизнесменов. Предприниматели со стажем выступают наставниками и поддерживают своих молодых коллег.

Во время фестиваля пройдет серия из тысячи предпринимательских уроков по всей стране. В рамках проекта школьников и студентов познакомят с основами предпринимательской деятельности и научат развивать свой бренд. Также всех участников фестиваля ждут флешмобы, бизнес-игры, креативные сессии и мастер-классы от наставников, а победителей конкурсов «Битва наставников» и «Твое дело. Молодой предприниматель России» – награждения. Кроме того, предприниматели практически из всех регионов подпишут Декларацию солидарной ответственности российского бизнеса.

Каждый день фестиваля – тематический. Молодых людей ждут дни социального, экологического, технологического, креативного, международного предпринимательства. Им расскажут, как открыть и развивать успешный бизнес. А чтобы потренироваться, предложат интересные практические задания. Например, составить бизнес-модель производства продукции из переработанного мусора или попытаться продать товар роботу. Любая сфера бизнеса и подход к его развитию уникальны. В этом особенность программы форума: использовать индивидуальный подход к каждому направлению, проекту, участнику.

Некоторые мероприятия стали частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Общество «Знание».