Предприятие КРЭТ и СГТУ им. Гагарина Ю.А. подписали соглашение о сотрудничестве

15 сентября состоялось подписание соглашение о сотрудничестве между АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) и Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А. Соглашение нацелено на развитие долгосрочных партнерских отношений в сфере образовательной, профориентационной, научной и научно-технической, инновационной деятельности.

«Мы готовы подключаться к образовательному процессу на самых ранних этапах, чтобы подготовка специалистов велась на более профильном уровне. Мы рассчитываем, что соглашение послужит не только удовлетворению кадровых потребностей предприятия, но повысит престиж инженерного образования, будет способствовать повышению профессионального уровня выпускников и, в конечном итоге, технологическому развитию экономики страны», — отметил генеральный директор АО «КБПА» Максим Львович Шихалов.

В рамках соглашения планируется организация научно-исследовательской, научно-методической работы, в том числе выполнение НИР и НИОКР, совместные научно-практические конференции, семинары, мастер-классы; разработка и реализация основных и дополнительных образовательных программ, направленных на профессиональное становление обучающихся; реализация совместных проектов в области практико-ориентированной подготовки молодых специалистов. Все это позволит на новом уровне осуществлять взаимодействие вуза и предприятия.

«Для технического университета почетно быть партнером инновационного и стремительно развивающегося предприятия Саратовской области, которое на протяжении многих лет с достоинством идет по выбранному пути, сохраняя и преумножая имеющийся потенциал в интересах отечественной авиации. Сотрудничество с КБПА позволит СГТУ внести свой вклад в развитие реального сектора экономики и научно техническое развитие промышленности», — сказал по итогам подписания исполняющий обязанности ректора СГТУ им. Гагарина Ю.А., профессор Сергей Юрьевич Наумов.

Напомним, что тесные связи с техническим университетом сложились с момента образования предприятия в 1947 году. В советское время в КБПА работал филиал кафедры автоматики и телемеханики. Сотрудники предприятия вели ряд специальных дисциплин для студентов, ориентированных на исследования по темам предприятия. Сотрудничество осуществлялось также по хоздоговорам.

В настоящее время ежегодно КБПА принимает на различные виды практик до 60 студентов СГТУ, вуз является значимым источником восполнения кадрового потенциала предприятия, так, за последние 6 лет на работу принято около 30 молодых специалистов, прошедших обучение в техническом университете. Сотрудники КБПА, повышающие свой образовательный уровень, также принимаются на обучение в магистратуру и аспирантуру вуза. На базе предприятия действует совместный Центр компетенций, где молодые специалисты проходят подготовку. Осуществляется ряд совместных научно-исследовательских работ, в том числе касающаяся разработки систем автоматического управления для беспилотных летательных аппаратов.

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (АО «КБПА») разработчик и производитель систем и элементов систем автоматического управления, пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов, навигационных вычислителей для различных типов летательных аппаратов.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.