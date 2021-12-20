Предприятия Краснодара и Армавира получили на развитие 142 млн рублей

Четыре завода Краснодарского края получили от краевого Фонда развития промышленности финансовую поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской администрации. Общий объем одобренных льготных займов составил более 142 млн рублей. Один из заводов, получивших от фонда финподдержку, является участником масштабного национального проекта «Производительность труда».

«В рамках реализации программ Фонда развития промышленности Краснодарского края, местные производства могут получать на льготной основе средства для модернизации своих мощностей и наращивания объемов выпуска изделий. По отдельному поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, до конца текущего года капитализация учреждений увеличена на 1 миллиард рублей. Сегодня объем помощи приблизился к отметке 3 миллиарда рублей. Таким образом, займы на льготных условиях смогли получить еще больше предприятий», – рассказал Иван Куликов, глава департамента промышленной политики в администрации Краснодарского края.

Он добавил, полученные средства предприятия используют по личному усмотрению, исходя из принципов целесообразности. Руководство заводов может принять решение об использовании этих денег для закупки нового оборудования, модернизации производственных линий, погашения долгов по коммунальным услугам или зарплате. Ранее региональные СМИ сообщили о том, что инвесторы в Армавире помогут восстановить производственные циклы двух предприятий, признанных в статусе банкротов.

Источник фото: dpp.krasnodar.ru