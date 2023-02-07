Председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку отрасли

Общество
7 февраля 2023

Ассоциация «Народный фермер» 6 февраля провела встречу с представителями Минсельхоза РФ. Отдельной благодарности от Олега Сироты, возглавляющего ассоциацию, удостоился Дмитрий Патрушев. Организаторы отметили его деятельную помощь фермерам, оказание содействия и поддержки развитию в сельском хозяйстве малых форм предпринимательства.

Прошлый год позволил добиться увеличения до 7 млн руб. размеров грантов, которые получают начинающие фермеры. Также отметим проведение зерновых интервенций на фоне падения цен на зерновые. Кроме того, принято несколько важных законов – об изъятии недорабатываемых земель и о выделении земли фермерам.

Следует отметить наличие серьезных подвижек в области развития семеноводства и селекции. Здесь речь идет о дефиците по некоторым культурам семян, т.е. требуется оперативное получение государственной регистрации для новых сортов.

Одним из участников встречи стала Оксана Лут, занимающая должность первого замминистра сельского хозяйства РФ, которая пообещала в будущем регулярно проводить такого рода мероприятия.

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