Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Форуму по развитию Xizang

Мир
26 мая 2023

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Форума по развитию Тибетского автономного района (Сицзан) 2023 года.

«Счастье – это высшее право человека, а развитие – это ключ к улучшению жизни людей», – отметил в письме Си Цзиньпин.

В нём говорится, что со времени проведения 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году, жители Сицзана, при активной поддержке центрального правительства и населения всей страны, упорно работали и добились решения проблемы крайней бедности, которая преследовала регион на протяжении столетий.

Также в письме отмечено, что Сицзан достиг среднезажиточного общества во всех отношениях наряду с остальной частью страны, продемонстрировав яркие и процветающие стороны.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что на новом пути развития китайской модернизации Сицзан сможет в полной мере добросовестно применять новую философию развития по всем направлениям, активизировать усилия по высококачественному развитию и будет стремиться построить процветающий, гармоничный и красивый новый социалистический Сицзан, основанный на единстве, цивилизованности и модернизации, жители которого смогут наслаждаться лучшей и более полноценной жизнью.

Форум на тему «Новая эпоха, новый Сицзан, новый путь: новая глава в высококачественном развитии и защите прав человека в Сицзане» проводится под руководством State Council Information Office (Информационное бюро Государственного Совета КНР) и Народного правительства Тибетского автономного района.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Печатник.сom назвал CRM «Р7-Офис» удобным инструментом для полиграфических компаний

Общество

В программном комплексе FROST 3D доступен расчет теплозащиты с XPS ТЕХНОНИКОЛЬ

Общество

Тренд-футуролог Игорь Сюч посетил Первый туристический слёт «Маёвка. Больше, чем путешествие»

Новости

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» в этом году объединит более 2000 детей, в том числе с ОВЗ по всей стране