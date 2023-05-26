Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Форуму по развитию Xizang

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Форума по развитию Тибетского автономного района (Сицзан) 2023 года.

«Счастье – это высшее право человека, а развитие – это ключ к улучшению жизни людей», – отметил в письме Си Цзиньпин.

В нём говорится, что со времени проведения 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году, жители Сицзана, при активной поддержке центрального правительства и населения всей страны, упорно работали и добились решения проблемы крайней бедности, которая преследовала регион на протяжении столетий.

Также в письме отмечено, что Сицзан достиг среднезажиточного общества во всех отношениях наряду с остальной частью страны, продемонстрировав яркие и процветающие стороны.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что на новом пути развития китайской модернизации Сицзан сможет в полной мере добросовестно применять новую философию развития по всем направлениям, активизировать усилия по высококачественному развитию и будет стремиться построить процветающий, гармоничный и красивый новый социалистический Сицзан, основанный на единстве, цивилизованности и модернизации, жители которого смогут наслаждаться лучшей и более полноценной жизнью.

Форум на тему «Новая эпоха, новый Сицзан, новый путь: новая глава в высококачественном развитии и защите прав человека в Сицзане» проводится под руководством State Council Information Office (Информационное бюро Государственного Совета КНР) и Народного правительства Тибетского автономного района.