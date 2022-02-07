Председатель КНР заверил президента МОК в безопасности и тщательной организации Игр

Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет в Пекине уже в эту пятницу. Тысячи спортсменов со всего мира соберутся в китайской столице для участия в самых главных спортивных соревнованиях.

Торжественная церемония пройдет на Национальном стадионе Пекина. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит ее вместе с лидерами десятков стран и руководителями международных организаций, в том числе президентом России Владимиром Путиным и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем (Antonio Guterres).

«Сейчас весь мир смотрит на Китай, и мы полностью готовы к этому», — заявил Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг.

Председатель КНР заверил президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach) и других членов МОК, что Китай сделает все возможное для проведения самой безопасной, тщательно организованной, грандиозной Зимней Олимпиады в соответствии с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Си Цзиньпин также поблагодарил комитет за многолетний вклад в развитие китайского спорта в целом, а также за поддержку, оказанную в процессе одобрения заявки и при подготовке к Играм.

От девиза «Единый мир, единая мечта» к девизу «Вместе ради общего будущего»

«От девиза летних Игр 2008 года «Единый мир, единая мечта» — к девизу Зимней Олимпиады 2022 года «Вместе ради общего будущего»», — сказал Си Цзиньпин. Китай принимает активное участие в Олимпийских играх и последовательно воплощает в жизнь олимпийские идеалы.

Пекин — первый город в мире, принимавший как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Четырнадцать лет назад в Пекине прошли Олимпийские игры под девизом «Единый мир, единая мечта», продемонстрировав всему миру открытость и радушие Китая.

В своем обращении Си Цзиньпин отметил, что мир переживает глобальные перемены: пандемия COVID-19, новый период напряженности в геополитике, многочисленные вызовы, стоящие перед человечеством.

В прошлом году олимпийский девиз обновили впервые за более чем сто лет, добавив одно из самых резонансных слов времен пандемии — «вместе».

В своем новогоднем послании, опубликованном на веб-сайте МОК, г-н Бах заявил, что Пекин-2022 — это шанс «воплотить в жизнь новый олимпийский девиз» и стать сильнее, объединившись ради достижения общих целей.

С помощью девиза «Вместе ради общего будущего» Китай призывает человечество объединить усилия по борьбе с общемировыми проблемами, включая пандемию COVID-19.

Мобилизация 300 миллионов человек

В ходе своего выступления на сессии МОК Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая реализовать свои амбиции в отношении олимпийских идеалов на деле, а не на словах.

По мнению главы Китая, основная цель проведения Олимпиады — вдохновить 300 миллионов человек начать заниматься зимними видами спорта — уже достигнута.

Во время подготовки к Играм в Китае ускорилось региональное развитие, экологическое благоустройство и качество жизни вышли на новый уровень, появилось больше возможностей для занятий зимними видами спорта.

По данным Национального бюро статистики, после одобрения заявки Пекина на проведение Олимпиады в 2015 году более 346 миллионов китайцев приняли участие в мероприятиях, связанных с зимними видами спорта. При этом доля экономически активного населения составила 24,56%.

В начале 2021 года в стране насчитывалось 654 стандартных катка (+317% по сравнению с 2015 годом), количество горнолыжных курортов выросло с 568 в 2015 году до 803 на сегодняшний день.

В исследовании на тему китайской индустрии зимних и ледовых видов спорта за 2021 год говорится, что ее масштаб увеличился с 42 миллиардов долл. США в 2015 году до 93 миллиардов в 2020 году.

Согласно плану развития зимних и ледовых видов спорта в Китае в период с 2016 по 2025 год, к 2025 году эта отрасль разрастется до триллиона юаней (157,2 млрд долл. США). По словам г-на Баха, стараниями Китая «в зимних видах спорта по всему миру начинается новая эра».